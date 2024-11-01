https://ria.ru/20241101/blog-1981250488.html
С 1 ноября в России вступили в силу новые правила для блогеров
С 1 ноября в России вступили в силу новые правила для блогеров - РИА Новости, 01.11.2024
С 1 ноября в России вступили в силу новые правила для блогеров
Роскомнадзор с ноября будет вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T00:17
2024-11-01T00:17
2024-11-01T01:07
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор с ноября будет вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать, соответствующие изменения вступят в силу 1 ноября. Теперь авторы каналов с аудиторией от 10 тысяч должны предоставлять в ведомство название и указатель страницы в соцсети, информацию об авторе страницы: для граждан РФ - фамилия, имя, отчество (при наличии). Российские юрлица должны сообщить полное и сокращенное наименование, организационно-правовую форму, основной государственный регистрационный номер. Также авторы каналов должны предоставлять информацию об абонентских номерах и адресах электронной почты, которые использовались при создании и ведении канала, а также о сетевых адресах пользовательского оборудования, с которых осуществлялась регистрация в соцсети и велся указанный аккаунт. Ранее, в октябре, Минцифры и Роскомнадзор определили правила регистрации каналов с аудиторией более 10 тысяч человек. Так, согласно проектам подзаконных актов, соответствующие паблики и каналы в соцсетях смогут самостоятельно пройти верификацию - после нее ведомство включит их в соответствующий перечень. Владелец такого ресурса самостоятельно должен направить минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные. Это можно сделать через портал "Госуслуги", сайт Роскомнадзора, а также с помощью чат-бота в соцсети. Согласно правилам, ведомство также сообщит владельцу соцсети о включении паблика в перечень, а соцсеть добавит на странице канала специальный знак и уникальную ссылку, по которой можно проверить, действительно ли паблик находится в перечне. Если страница есть в перечне, на ней может размещаться реклама и ее владелец может принимать донаты (пожертвования) от пользователей. В противном случае паблик осуществлять такую деятельность не сможет, к тому же другим нельзя будет репостить его сообщения. В документах отмечается, что вся информация в перечне будет храниться в зашифрованном виде. Через специальную форму на сайте Роскомнадзора или уникальную ссылку в канале можно будет получить информацию только о том, включен канал в перечень или нет.
https://ria.ru/20241018/bloger-1978838786.html
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РИА Новости
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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
С 1 ноября в России вступили в силу новые правила для блогеров
РКН начал вести перечень блогов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор с ноября будет вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать, соответствующие изменения вступят в силу 1 ноября.
Теперь авторы каналов с аудиторией от 10 тысяч должны предоставлять в ведомство название и указатель страницы в соцсети, информацию об авторе страницы: для граждан РФ - фамилия, имя, отчество (при наличии). Российские юрлица должны сообщить полное и сокращенное наименование, организационно-правовую форму, основной государственный регистрационный номер.
Также авторы каналов должны предоставлять информацию об абонентских номерах и адресах электронной почты, которые использовались при создании и ведении канала, а также о сетевых адресах пользовательского оборудования, с которых осуществлялась регистрация в соцсети и велся указанный аккаунт.
Ранее, в октябре, Минцифры и Роскомнадзор определили правила регистрации каналов с аудиторией более 10 тысяч человек. Так, согласно проектам подзаконных актов, соответствующие паблики и каналы в соцсетях смогут самостоятельно пройти верификацию - после нее ведомство включит их в соответствующий перечень. Владелец такого ресурса самостоятельно должен направить минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные. Это можно сделать через портал "Госуслуги", сайт Роскомнадзора, а также с помощью чат-бота в соцсети.
Согласно правилам, ведомство также сообщит владельцу соцсети о включении паблика в перечень, а соцсеть добавит на странице канала специальный знак и уникальную ссылку, по которой можно проверить, действительно ли паблик находится в перечне. Если страница есть в перечне, на ней может размещаться реклама и ее владелец может принимать донаты (пожертвования) от пользователей. В противном случае паблик осуществлять такую деятельность не сможет, к тому же другим нельзя будет репостить его сообщения.
В документах отмечается, что вся информация в перечне будет храниться в зашифрованном виде. Через специальную форму на сайте Роскомнадзора или уникальную ссылку в канале можно будет получить информацию только о том, включен канал в перечень или нет.