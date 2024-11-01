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Появились подробности ЧП с беспилотником на Ставрополье - РИА Новости, 01.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:28 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/bespilotnik-1981292253.html
Появились подробности ЧП с беспилотником на Ставрополье
Появились подробности ЧП с беспилотником на Ставрополье - РИА Новости, 01.11.2024
Появились подробности ЧП с беспилотником на Ставрополье
Упавший в пятницу ночью на нефтебазе в ставропольском Светлограде беспилотник, по уточненным данным, попал в пустой резервуар, возгорания не последовало,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T10:28
2024-11-01T10:28
специальная военная операция на украине
происшествия
светлоград
ставропольский край
владимир владимиров
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Упавший в пятницу ночью на нефтебазе в ставропольском Светлограде беспилотник, по уточненным данным, попал в пустой резервуар, возгорания не последовало, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в Telegram-канале о падении беспилотника на территории нефтебазы в Светлограде. Пострадавших нет, на месте происшествия работают экстренные службы. "На нефтебазе в Светлограде поврежден пустой резервуар ", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в результате атаки БПЛА пожара не последовало.
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происшествия, светлоград, ставропольский край, владимир владимиров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Светлоград, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Появились подробности ЧП с беспилотником на Ставрополье

На Ставрополье упавший на нефтебазе в Светлограде БПЛА попал в пустой резервуар

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНефтяные резервуары
Нефтяные резервуары - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нефтяные резервуары. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Упавший в пятницу ночью на нефтебазе в ставропольском Светлограде беспилотник, по уточненным данным, попал в пустой резервуар, возгорания не последовало, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в Telegram-канале о падении беспилотника на территории нефтебазы в Светлограде. Пострадавших нет, на месте происшествия работают экстренные службы.
«
"На нефтебазе в Светлограде поврежден пустой резервуар ", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в результате атаки БПЛА пожара не последовало.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСветлоградСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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