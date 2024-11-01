https://ria.ru/20241101/bespilotnik-1981292253.html

Появились подробности ЧП с беспилотником на Ставрополье

Появились подробности ЧП с беспилотником на Ставрополье - РИА Новости, 01.11.2024

Появились подробности ЧП с беспилотником на Ставрополье

Упавший в пятницу ночью на нефтебазе в ставропольском Светлограде беспилотник, по уточненным данным, попал в пустой резервуар, возгорания не последовало,... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T10:28

2024-11-01T10:28

2024-11-01T10:28

специальная военная операция на украине

происшествия

светлоград

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Упавший в пятницу ночью на нефтебазе в ставропольском Светлограде беспилотник, по уточненным данным, попал в пустой резервуар, возгорания не последовало, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в Telegram-канале о падении беспилотника на территории нефтебазы в Светлограде. Пострадавших нет, на месте происшествия работают экстренные службы. "На нефтебазе в Светлограде поврежден пустой резервуар ", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в результате атаки БПЛА пожара не последовало.

https://ria.ru/20240620/smi-1954323436.html

светлоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, светлоград, ставропольский край, владимир владимиров