https://ria.ru/20241101/bespilotnik-1981292253.html
Появились подробности ЧП с беспилотником на Ставрополье
Появились подробности ЧП с беспилотником на Ставрополье - РИА Новости, 01.11.2024
Появились подробности ЧП с беспилотником на Ставрополье
Упавший в пятницу ночью на нефтебазе в ставропольском Светлограде беспилотник, по уточненным данным, попал в пустой резервуар, возгорания не последовало,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T10:28
2024-11-01T10:28
2024-11-01T10:28
специальная военная операция на украине
происшествия
светлоград
ставропольский край
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155295/91/1552959140_0:131:3176:1918_1920x0_80_0_0_756be67f2ad0910af6fff5a7c85218fd.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Упавший в пятницу ночью на нефтебазе в ставропольском Светлограде беспилотник, по уточненным данным, попал в пустой резервуар, возгорания не последовало, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в Telegram-канале о падении беспилотника на территории нефтебазы в Светлограде. Пострадавших нет, на месте происшествия работают экстренные службы. "На нефтебазе в Светлограде поврежден пустой резервуар ", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в результате атаки БПЛА пожара не последовало.
https://ria.ru/20240620/smi-1954323436.html
светлоград
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155295/91/1552959140_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_28f59ca69973471b5de8724c16b6fe79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, светлоград, ставропольский край, владимир владимиров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Светлоград, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Появились подробности ЧП с беспилотником на Ставрополье
На Ставрополье упавший на нефтебазе в Светлограде БПЛА попал в пустой резервуар