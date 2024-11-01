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В Ставрополье на территории нефтебазы упал беспилотник - РИА Новости, 01.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:11 01.11.2024 (обновлено: 09:16 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/bespilotnik-1981278668.html
В Ставрополье на территории нефтебазы упал беспилотник
В Ставрополье на территории нефтебазы упал беспилотник - РИА Новости, 01.11.2024
В Ставрополье на территории нефтебазы упал беспилотник
Беспилотник ночью упал на территории нефтебазы в ставропольском Светлограде, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T09:11
2024-11-01T09:16
специальная военная операция на украине
происшествия
светлоград
ставропольский край
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Беспилотник ночью упал на территории нефтебазы в ставропольском Светлограде, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы, сообщил в Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров."Этой ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, светлоград, ставропольский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Светлоград, Ставропольский край
В Ставрополье на территории нефтебазы упал беспилотник

Беспилотник ночью упал на территории нефтебазы в ставропольском Светлограде

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Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Беспилотник ночью упал на территории нефтебазы в ставропольском Светлограде, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы, сообщил в Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.
"Этой ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСветлоградСтавропольский край
 
 
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