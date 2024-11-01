https://ria.ru/20241101/bespilotnik-1981278668.html
В Ставрополье на территории нефтебазы упал беспилотник
В Ставрополье на территории нефтебазы упал беспилотник - РИА Новости, 01.11.2024
В Ставрополье на территории нефтебазы упал беспилотник
Беспилотник ночью упал на территории нефтебазы в ставропольском Светлограде, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T09:11
2024-11-01T09:11
2024-11-01T09:16
специальная военная операция на украине
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светлоград
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Беспилотник ночью упал на территории нефтебазы в ставропольском Светлограде, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы, сообщил в Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров."Этой ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, светлоград, ставропольский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Светлоград, Ставропольский край
В Ставрополье на территории нефтебазы упал беспилотник
Беспилотник ночью упал на территории нефтебазы в ставропольском Светлограде