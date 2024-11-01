https://ria.ru/20241101/bespilotnik-1981278668.html

В Ставрополье на территории нефтебазы упал беспилотник

В Ставрополье на территории нефтебазы упал беспилотник - РИА Новости, 01.11.2024

В Ставрополье на территории нефтебазы упал беспилотник

Беспилотник ночью упал на территории нефтебазы в ставропольском Светлограде, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T09:11

2024-11-01T09:11

2024-11-01T09:16

специальная военная операция на украине

происшествия

светлоград

ставропольский край

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Беспилотник ночью упал на территории нефтебазы в ставропольском Светлограде, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы, сообщил в Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров."Этой ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

светлоград

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, светлоград, ставропольский край