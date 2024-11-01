https://ria.ru/20241101/bdipch-1981261088.html

ОБСЕ не изменила свою оценку относительно выборов в Молдавии

ОБСЕ не изменила свою оценку относительно выборов в Молдавии - РИА Новости, 01.11.2024

ОБСЕ не изменила свою оценку относительно выборов в Молдавии

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ остается приверженным своей оценки, сделанной в предварительном заявлении, относительно... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T04:31

2024-11-01T04:31

2024-11-01T04:31

в мире

молдавия

кишинев

россия

майя санду

обсе

бюро по демократическим институтам и правам человека

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a37099c607d879e27f5dfe73e0167632.jpg

ВЕНА, 1 ноя - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ остается приверженным своей оценки, сделанной в предварительном заявлении, относительно прошедших выборов в Молдавии, в котором, в частности, говорится, что президентские выборы и конституционный референдум 20 октября были хорошо организованы, но при этом было отмечено неправомерное использование административных ресурсов в ходе кампаний. "Я могу подтвердить, что мы поддерживаем оценку, данную в предварительном заявлении", - сообщил РИА Новости советник по СМИ БДИПЧ по наблюдению за выборами в Молдове Томас Раймер. В упомянутом заявлении говорится, что "президентские выборы и конституционный референдум 20 октября были хорошо организованы". Там также отмечается, что условия внутренней кампании "не позволили создать равные условия для соперников". Кроме того, авторы предварительных выводов отметили, что "в ходе конкурентной, но минимально заметной кампании избирателям были предложены различные политические альтернативы среди кандидатов в президенты". По данным наблюдателей, "способ одновременного проведения кампаний по выборам президента и референдуму, а также освещение в СМИ, которое благоприятствовало действующему президенту и правительству, не обеспечили в полной мере равных возможностей". Кроме того, по информации БДИПЧ, "было отмечено неправомерное использование административных ресурсов в ходе кампаний". На вопрос, ожидают ли в структуре ОБСЕ, что молдавские власти примут аналогичные меры по использованию административного ресурса и в ходе второго тура выборов 3 ноября с целью попытаться обеспечить победу Майи Санду, собеседник агентства заверил, что БДИПЧ подходит к наблюдению за любым избирательным процессом "как к чистому листу". Наблюдатели объективно выполняют работу, не имея каких-то ожиданий, и только потом оценивают и представляют отчет. "Мы не можем ничего ожидать или делать выводы, пока у нас нет возможности наблюдать за процессом", - пояснил советник по СМИ. На просьбу уточнить, планируют ли структуры ОБСЕ предать огласке факты нарушений, в БДИПЧ заявили, что по итогам следующего тура будут представлены выводы наблюдателей. "Как и в заявлении по первому туру, мы будем наблюдать и оценивать второй тур и сообщать о наших выводах относительно того, насколько этот процесс соответствовал обязательствам ОБСЕ, национальному законодательству и другим международным стандартам демократических выборов. Эта отчетность будет соответствовать той же практике, что и в заявлении по итогам первого тура, и эта оценка будет представлена на пресс-конференции здесь, в Кишиневе, в понедельник", - пояснил собеседник агентства. Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что в ОБСЕ неформально признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей на выборах президента и референдуме в Молдавии. Отмечалось, что об этом свидетельствует поступающая в Вену информация от многочисленных зарубежных наблюдателей, в том числе представляющих структуры ОБСЕ. В релизе уточнялось, что "к числу наиболее вопиющих нарушений в секретариате ОБСЕ относят повсеместное использование властями административного ресурса". Так, например, отмечалось, что Кишинев под угрозой резкого сокращения финансирования требовал от местных администраций обеспечить нужные центральным властям результаты волеизъявления граждан.

https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981229088.html

https://ria.ru/20241031/obse-1981058655.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, выборы в молдавии — 2024