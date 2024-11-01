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В Казахстане арестовали француза и немца за проникновение на Байконур
В Казахстане арестовали француза и немца за проникновение на Байконур - РИА Новости, 01.11.2024
В Казахстане арестовали француза и немца за проникновение на Байконур
Два туриста из Франции и Германии арестованы на сутки за самовольное проникновение на космодром Байконур, сообщили РИА Новости в пятницу в прокуратуре... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:45
2024-11-01T13:45
2024-11-01T14:06
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АСТАНА, 1 ноя - РИА Новости. Два туриста из Франции и Германии арестованы на сутки за самовольное проникновение на космодром Байконур, сообщили РИА Новости в пятницу в прокуратуре Кызылординской области на юге Казахстана."Сотрудниками Департамента МВД РФ на комплексе "Байконур" задержаны Гийон Аксель Оливье Робер, гражданин Франции, 11.01.2003 года рождения, и Лоренц Юлиан Карл Юрген, гражданин Германии, 27.06.1998 года рождения, за самовольную прогулку по территории космодрома "Байконур", - говорится в сообщении прокуратуры казахстанского региона, где находится космодром.В ходе проверки установлено, что граждане Франции и Германии прибыли в Республику Казахстан с целью путешествия и направились осмотреть ракету "Энергия".На задержанных иностранных граждан составлены протоколы об административных правонарушениях в соответствии со статьёй 20.17 УК РФ, а 30 октября 2024 года по решению Военного гарнизонного суда в комплексе Байконур Российской Федерации было применено административное наказание в виде административного ареста на одни сутки, после чего они были удалены с территории комплекса.
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франция, германия, казахстан, космос - риа наука, байконур (космодром), в мире, происшествия
Франция, Германия, Казахстан, Космос - РИА Наука, Байконур (космодром), В мире, Происшествия
В Казахстане арестовали француза и немца за проникновение на Байконур
За прогулку по Байконуру на сутки арестовали немца и француза
АСТАНА, 1 ноя - РИА Новости. Два туриста из Франции и Германии арестованы на сутки за самовольное проникновение на космодром Байконур, сообщили РИА Новости в пятницу в прокуратуре Кызылординской области на юге Казахстана.
"Сотрудниками Департамента МВД РФ на комплексе "Байконур" задержаны Гийон Аксель Оливье Робер, гражданин Франции, 11.01.2003 года рождения, и Лоренц Юлиан Карл Юрген, гражданин Германии, 27.06.1998 года рождения, за самовольную прогулку по территории космодрома "Байконур", - говорится в сообщении прокуратуры казахстанского региона, где находится космодром.
В ходе проверки установлено, что граждане Франции и Германии прибыли в Республику Казахстан с целью путешествия и направились осмотреть ракету "Энергия".
На задержанных иностранных граждан составлены протоколы об административных правонарушениях в соответствии со статьёй 20.17 УК РФ, а 30 октября 2024 года по решению Военного гарнизонного суда в комплексе Байконур Российской Федерации было применено административное наказание в виде административного ареста на одни сутки, после чего они были удалены с территории комплекса.