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В Госдуме предложили признать Байдена военным преступником - РИА Новости, 01.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:50 01.11.2024 (обновлено: 15:45 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/bayden-1981284861.html
В Госдуме предложили признать Байдена военным преступником
В Госдуме предложили признать Байдена военным преступником - РИА Новости, 01.11.2024
В Госдуме предложили признать Байдена военным преступником
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил после окончания полномочий президента США Джо Байдена возбудить против него... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T09:50
2024-11-01T15:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
джо байден
михаил шеремет
сша
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил после окончания полномочий президента США Джо Байдена возбудить против него него уголовное дело и признать его военным преступником. "Байден войдет в историю, пожалуй, как самый кровавый американский президент, спровоцировавший конфликты в различных уголках планеты и решивший под занавес своей политической карьеры создать предпосылки для начала третьей мировой войны", — сказал парламентарий. По его мнению, именно Байден спровоцировал и срежиссировал конфликт на Украине, устроил геноцид украинского народа и уничтожил некогда процветающую страну.
https://ria.ru/20241008/bayden-1977015462.html
украина
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в мире, украина, джо байден, михаил шеремет, сша, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джо Байден, Михаил Шеремет, США, Госдума РФ
В Госдуме предложили признать Байдена военным преступником

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет предложил признать Байдена военным преступником

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил после окончания полномочий президента США Джо Байдена возбудить против него него уголовное дело и признать его военным преступником.
"Байден войдет в историю, пожалуй, как самый кровавый американский президент, спровоцировавший конфликты в различных уголках планеты и решивший под занавес своей политической карьеры создать предпосылки для начала третьей мировой войны", — сказал парламентарий.
По его мнению, именно Байден спровоцировал и срежиссировал конфликт на Украине, устроил геноцид украинского народа и уничтожил некогда процветающую страну.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Стало известно, как Байден оскорблял мировых лидеров, в том числе Путина
8 октября, 16:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДжо БайденМихаил ШереметСШАГосдума РФ
 
 
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