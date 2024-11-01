https://ria.ru/20241101/bayden-1981284861.html

В Госдуме предложили признать Байдена военным преступником

В Госдуме предложили признать Байдена военным преступником - РИА Новости, 01.11.2024

В Госдуме предложили признать Байдена военным преступником

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил после окончания полномочий президента США Джо Байдена возбудить против него... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T09:50

2024-11-01T09:50

2024-11-01T15:45

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил после окончания полномочий президента США Джо Байдена возбудить против него него уголовное дело и признать его военным преступником. "Байден войдет в историю, пожалуй, как самый кровавый американский президент, спровоцировавший конфликты в различных уголках планеты и решивший под занавес своей политической карьеры создать предпосылки для начала третьей мировой войны", — сказал парламентарий. По его мнению, именно Байден спровоцировал и срежиссировал конфликт на Украине, устроил геноцид украинского народа и уничтожил некогда процветающую страну.

https://ria.ru/20241008/bayden-1977015462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, джо байден, михаил шеремет, сша, госдума рф