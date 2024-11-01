Рейтинг@Mail.ru
Лаззарини: ЦАХАЛ повредила офис агентства ООН по помощи беженцам - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:11 01.11.2024 (обновлено: 02:36 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/bapor-1981256358.html
Лаззарини: ЦАХАЛ повредила офис агентства ООН по помощи беженцам
Лаззарини: ЦАХАЛ повредила офис агентства ООН по помощи беженцам - РИА Новости, 01.11.2024
Лаззарини: ЦАХАЛ повредила офис агентства ООН по помощи беженцам
Глава Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил, что бульдозеры Армии обороны Израиля... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T02:11
2024-11-01T02:36
израиль
в мире
западный берег реки иордан
бапор
оон
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910566155_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_19edda4e638ed095455c8ae843f87bfc.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил, что бульдозеры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) серьезно повредили один из офисов организации на Западном берегу реки Иордан. "Используя бульдозеры, израильские войска сегодня (в четверг) нанесли серьезный ущерб офису БАПОР в лагере Нур-Шамс на севере Западного берега. Офис больше не может использоваться", - заявил Лаззарини в соцсети Х. По словам главы БАПОР, речь идет о центре предоставления основных услуг более чем 14 тысячам палестинских беженцев в лагере, включая обучение детей, здравоохранение, санитарию и социальную защиту. Он добавил, что во время израильской военной операции в лагере были также разрушены дороги, водопровод и электросети. В понедельник израильский кнессет (парламент) одобрил законопроекты, направленные на запрет деятельности БАПОР в Израиле, а также на контролируемых им территориях. Ранее Израиль заявлял о якобы причастности некоторых сотрудников БАПОР к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года. Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности. Лаззарини назвал решение израильского парламента коллективным наказанием, заявив, что оно противоречит Уставу ООН и приведет к еще большим страданиям палестинцев.
https://ria.ru/20241029/voz-1980620639.html
https://ria.ru/20241029/nebenzya-1980786647.html
израиль
западный берег реки иордан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910566155_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_d8e69bca6f400b9f24dcfc4c24474fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, в мире, западный берег реки иордан, бапор, оон, хамас
Израиль, В мире, Западный берег реки Иордан, БАПОР, ООН, ХАМАС
Лаззарини: ЦАХАЛ повредила офис агентства ООН по помощи беженцам

Лаззарини: ЦАХАЛ бульдозерами повредила офис агентства ООН по помощи беженцам

© AP Photo / Fatima ShbairБеженцы в лагере Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа
Беженцы в лагере Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Беженцы в лагере Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил, что бульдозеры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) серьезно повредили один из офисов организации на Западном берегу реки Иордан.
"Используя бульдозеры, израильские войска сегодня (в четверг) нанесли серьезный ущерб офису БАПОР в лагере Нур-Шамс на севере Западного берега. Офис больше не может использоваться", - заявил Лаззарини в соцсети Х.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Глава ВОЗ предрек разрушительные последствия после запрета Израилем БАПОР
29 октября, 05:58
По словам главы БАПОР, речь идет о центре предоставления основных услуг более чем 14 тысячам палестинских беженцев в лагере, включая обучение детей, здравоохранение, санитарию и социальную защиту.
Он добавил, что во время израильской военной операции в лагере были также разрушены дороги, водопровод и электросети.
В понедельник израильский кнессет (парламент) одобрил законопроекты, направленные на запрет деятельности БАПОР в Израиле, а также на контролируемых им территориях.
Ранее Израиль заявлял о якобы причастности некоторых сотрудников БАПОР к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года. Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности. Лаззарини назвал решение израильского парламента коллективным наказанием, заявив, что оно противоречит Уставу ООН и приведет к еще большим страданиям палестинцев.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Небензя прокомментировал решение Израиля запретить деятельность БАПОР
29 октября, 19:38
 
ИзраильВ миреЗападный берег реки ИорданБАПОРООНХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала