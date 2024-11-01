https://ria.ru/20241101/bapor-1981256358.html

Лаззарини: ЦАХАЛ повредила офис агентства ООН по помощи беженцам

Лаззарини: ЦАХАЛ повредила офис агентства ООН по помощи беженцам - РИА Новости, 01.11.2024

Лаззарини: ЦАХАЛ повредила офис агентства ООН по помощи беженцам

Глава Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил, что бульдозеры Армии обороны Израиля... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T02:11

2024-11-01T02:11

2024-11-01T02:36

израиль

в мире

западный берег реки иордан

бапор

оон

хамас

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил, что бульдозеры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) серьезно повредили один из офисов организации на Западном берегу реки Иордан. "Используя бульдозеры, израильские войска сегодня (в четверг) нанесли серьезный ущерб офису БАПОР в лагере Нур-Шамс на севере Западного берега. Офис больше не может использоваться", - заявил Лаззарини в соцсети Х. По словам главы БАПОР, речь идет о центре предоставления основных услуг более чем 14 тысячам палестинских беженцев в лагере, включая обучение детей, здравоохранение, санитарию и социальную защиту. Он добавил, что во время израильской военной операции в лагере были также разрушены дороги, водопровод и электросети. В понедельник израильский кнессет (парламент) одобрил законопроекты, направленные на запрет деятельности БАПОР в Израиле, а также на контролируемых им территориях. Ранее Израиль заявлял о якобы причастности некоторых сотрудников БАПОР к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года. Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности. Лаззарини назвал решение израильского парламента коллективным наказанием, заявив, что оно противоречит Уставу ООН и приведет к еще большим страданиям палестинцев.

https://ria.ru/20241029/voz-1980620639.html

https://ria.ru/20241029/nebenzya-1980786647.html

израиль

западный берег реки иордан

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израиль, в мире, западный берег реки иордан, бапор, оон, хамас