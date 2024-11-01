Российские банки начали поднимать ставки по вкладам
Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам вслед за ключевой ставкой
Надпись "Вклады" в помещении банка. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. После повышения ключевой ставки до рекордных 21 процента годовых российские банки начали увеличивать доходность своих вкладов, выяснило РИА Новости на основе сообщений кредитных организаций.
Так, Сбербанк поднял максимальные ставки по популярным вкладам до 21 процента годовых (но есть ряд условий), а для премиальных клиентов — до 22 процентов. ВТБ повысил ставки по рублевым депозитам в среднем на один процентный пункт, максимальная теперь также составляет 22 процента годовых.
"Абсолют банк" принимает наиболее популярные вклады под 22 процента годовых, в ПСБ ставки в среднем выросли на два процентных пункта — максимальная составляет 21,6 процента. А Совкомбанк заявил, что у него можно получить доход по вкладу в 25 процентов годовых, но при выполнении определенных условий. При этом базовая ставка там — до 22 процентов.
В "МТС Банке" ставки выросли в диапазоне от 1,3 до двух процентных пунктов в зависимости от срока размещения средств. Для обычных клиентов максимальная достигает 22,3 процента годовых при размещении на 181 день, а для премиальных — 22,5 процента.
Банк "Дом.РФ" на этой неделе дважды поднимал максимальную ставку по вкладу-конструктору — сначала до 22,1, а затем до 22,4 процента. Альфа-банк предлагает 22 процента годовых, максимальный доход можно получить при размещении вклада на шесть месяцев.
Т-Банк увеличил ставки по рублевым вкладам сроком от двух месяцев до двух лет, если они открыты или пролонгированы 31 октября или позже. Максимальная ставка может достичь 21 процента при открытии депозита на три месяца (раньше это было 18 процентов). Повысил ставки и "Ак Барс банк" — базовая составит 19,5 процента, а вклад, открытый на шесть месяцев, за год принесет доход до 21 процента.
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