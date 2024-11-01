https://ria.ru/20241101/banki-1981376832.html

Российские банки начали поднимать ставки по вкладам

Российские банки начали поднимать ставки по вкладам - РИА Новости, 01.11.2024

Российские банки начали поднимать ставки по вкладам

После повышения ключевой ставки до рекордных 21 процента годовых российские банки начали увеличивать доходность своих вкладов, выяснило РИА Новости на основе... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:54

2024-11-01T15:54

2024-11-01T16:42

экономика

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

абсолют банк

россия

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. После повышения ключевой ставки до рекордных 21 процента годовых российские банки начали увеличивать доходность своих вкладов, выяснило РИА Новости на основе сообщений кредитных организаций. Так, Сбербанк поднял максимальные ставки по популярным вкладам до 21 процента годовых (но есть ряд условий), а для премиальных клиентов — до 22 процентов. ВТБ повысил ставки по рублевым депозитам в среднем на один процентный пункт, максимальная теперь также составляет 22 процента годовых. "Абсолют банк" принимает наиболее популярные вклады под 22 процента годовых, в ПСБ ставки в среднем выросли на два процентных пункта — максимальная составляет 21,6 процента. А Совкомбанк заявил, что у него можно получить доход по вкладу в 25 процентов годовых, но при выполнении определенных условий. При этом базовая ставка там — до 22 процентов. В "МТС Банке" ставки выросли в диапазоне от 1,3 до двух процентных пунктов в зависимости от срока размещения средств. Для обычных клиентов максимальная достигает 22,3 процента годовых при размещении на 181 день, а для премиальных — 22,5 процента. Банк "Дом.РФ" на этой неделе дважды поднимал максимальную ставку по вкладу-конструктору — сначала до 22,1, а затем до 22,4 процента. Альфа-банк предлагает 22 процента годовых, максимальный доход можно получить при размещении вклада на шесть месяцев. Т-Банк увеличил ставки по рублевым вкладам сроком от двух месяцев до двух лет, если они открыты или пролонгированы 31 октября или позже. Максимальная ставка может достичь 21 процента при открытии депозита на три месяца (раньше это было 18 процентов). Повысил ставки и "Ак Барс банк" — базовая составит 19,5 процента, а вклад, открытый на шесть месяцев, за год принесет доход до 21 процента.

https://ria.ru/20241029/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

https://ria.ru/20241030/vklad-1980845364.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, абсолют банк, россия