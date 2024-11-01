https://ria.ru/20241101/arnest-1981301430.html

Российский производитель алюминиевых банок отказался от формата 0,5 литра

Российский производитель алюминиевых банок отказался от формата 0,5 литра - РИА Новости, 01.11.2024

Российский производитель алюминиевых банок отказался от формата 0,5 литра

Крупнейший в России производитель алюминиевой тары "Арнест Упаковочные Решения" прекратил выпуск банок объемом 0,5 литра из-за падения спроса, сообщили РИА... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T11:10

2024-11-01T11:10

2024-11-01T11:27

экономика

россия

heineken

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Крупнейший в России производитель алюминиевой тары "Арнест Упаковочные Решения" прекратил выпуск банок объемом 0,5 литра из-за падения спроса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Спрос на банку объемом 0,5 литра со стороны представителей пищевой индустрии ежегодно падал на двузначные величины. К 2024 году он снизился до минимальных показателей и выпуск составил 1% объема рынка", — отметили в АУР. В то же время спрос на тару объемом 0,45 лита последние годы постоянно рос. На этом фоне крупные производители напитков начали переходить на нее еще восемь лет назад. "Арнест упаковочные решения" — ведущий производитель алюминиевой упаковки для напитков в стране. Компании принадлежит четыре завода по производству алюминиевой банки и единственный в России завод по производству алюминиевой крышки. С осени 2022 года компания входит в состав российской группы компаний "Арнест", которая приобрела российские активы американского производителя алюминиевых банок для напитков Ball Corporation, а также активы в России нидерландского пивоваренного концерна Heineken.

https://ria.ru/20241031/minzdrav-1981032790.html

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экономика, россия, heineken