https://ria.ru/20241101/arest-1981437532.html
Суд арестовал двоих предполагаемых соучастников теракта в "Крокусе"
Суд арестовал двоих предполагаемых соучастников теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 01.11.2024
Суд арестовал двоих предполагаемых соучастников теракта в "Крокусе"
Арестованы еще двое предполагаемых соучастников теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T21:24
2024-11-01T21:24
2024-11-01T22:26
теракт в "крокус сити холле"
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красногорск
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крокус
общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Арестованы еще двое предполагаемых соучастников теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Аушеву Д.М. и Медову Х.А. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в картотеке Басманного суда Москвы. По данным суда, им вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. По данным газеты "Коммерсант", они передали оружие террористам, напавшим на концертный зал. Как отмечает газета, еще двое соучастников установлены, но успели скрыться и объявлены в розыск. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976314982.html
https://ria.ru/20241018/bastrykin-1978642952.html
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московская область (подмосковье), москва, красногорск, крокус сити холл, крокус, общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Московская область (Подмосковье), Москва, Красногорск, Крокус Сити Холл, Крокус, Общество
Суд арестовал двоих предполагаемых соучастников теракта в "Крокусе"
Суд арестовал мужчин, давших оружие боевикам для терракта в "Крокусе"