Рейтинг@Mail.ru
Фигуранта дела по журналистам "Известий" отправили под домашний арест - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 01.11.2024 (обновлено: 21:06 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/arest-1981432169.html
Фигуранта дела по журналистам "Известий" отправили под домашний арест
Фигуранта дела по журналистам "Известий" отправили под домашний арест - РИА Новости, 01.11.2024
Фигуранта дела по журналистам "Известий" отправили под домашний арест
Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест фигуранта дела о нападении на съемочную группу журналистов "Известий", которые снимали сюжет о... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T20:40
2024-11-01T21:06
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест фигуранта дела о нападении на съемочную группу журналистов "Известий", которые снимали сюжет о брачных аферистах, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Павлова Романа Евгеньевича в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 31 декабря 2024 года", - сказала собеседница агентства.Павлов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).По версии следствия, Павлов, имея преступный умысел на воспрепятствование законной профессиональной деятельности сотрудника "Известий", принуждая его к отказу от распространения информации, применил к нему удушающий прием, а также нанес ему не менее двух ударов в область туловища.В четверг "Известия" в своем Telegram-канале опубликовали пост, в котором заявляли о нападении на журналистов издания во время съемки сюжета про деятельность брачных аферистов.
https://ria.ru/20241011/moskva-1977649374.html
https://ria.ru/20240930/kulaga-1975527026.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Фигуранта дела по журналистам "Известий" отправили под домашний арест

Обвиняемого в нападении на журналистов "Известий" отправили под домашний арест

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест фигуранта дела о нападении на съемочную группу журналистов "Известий", которые снимали сюжет о брачных аферистах, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Павлова Романа Евгеньевича в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 31 декабря 2024 года", - сказала собеседница агентства.
На съемочную группу Известий напали во время редакционного задания - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Москве напали на съемочную группу "Известий"
11 октября, 17:27
Павлов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).
По версии следствия, Павлов, имея преступный умысел на воспрепятствование законной профессиональной деятельности сотрудника "Известий", принуждая его к отказу от распространения информации, применил к нему удушающий прием, а также нанес ему не менее двух ударов в область туловища.
В четверг "Известия" в своем Telegram-канале опубликовали пост, в котором заявляли о нападении на журналистов издания во время съемки сюжета про деятельность брачных аферистов.
Военкор Денис Кулага - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
"Известия" сообщили о ранении военкора Кулаги под Часовым Яром в ДНР
30 сентября, 14:35
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала