https://ria.ru/20241101/arest-1981432169.html

Фигуранта дела по журналистам "Известий" отправили под домашний арест

Фигуранта дела по журналистам "Известий" отправили под домашний арест - РИА Новости, 01.11.2024

Фигуранта дела по журналистам "Известий" отправили под домашний арест

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест фигуранта дела о нападении на съемочную группу журналистов "Известий", которые снимали сюжет о... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T20:40

2024-11-01T20:40

2024-11-01T21:06

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россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест фигуранта дела о нападении на съемочную группу журналистов "Известий", которые снимали сюжет о брачных аферистах, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Павлова Романа Евгеньевича в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 31 декабря 2024 года", - сказала собеседница агентства.Павлов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).По версии следствия, Павлов, имея преступный умысел на воспрепятствование законной профессиональной деятельности сотрудника "Известий", принуждая его к отказу от распространения информации, применил к нему удушающий прием, а также нанес ему не менее двух ударов в область туловища.В четверг "Известия" в своем Telegram-канале опубликовали пост, в котором заявляли о нападении на журналистов издания во время съемки сюжета про деятельность брачных аферистов.

https://ria.ru/20241011/moskva-1977649374.html

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происшествия, москва, россия