https://ria.ru/20241101/arest-1981369299.html
Суд арестовал топ-менеджера швейной фабрики по делу "Военторга"
Суд арестовал топ-менеджера швейной фабрики по делу "Военторга" - РИА Новости, 01.11.2024
Суд арестовал топ-менеджера швейной фабрики по делу "Военторга"
Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики "Русь" Дмитрия Громова в рамках уголовного дела в отношении руководства... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:39
2024-11-01T15:39
2024-11-01T15:55
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики "Русь" Дмитрия Громова в рамках уголовного дела в отношении руководства "Военторга" о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики "Русь" - Громова Дмитрия Владимировича. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 30 декабря 2024 года", - рассказал собеседник агентства.Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы.Как указывают в пресс-службе суда, расследованием установлено, что АО Дзержинская швейная фабрика "Русь" совместно с иными лицами при исполнении государственных контрактов путем обмана относительно реальной стоимости поставляемых товаров реализовали их по завышенной стоимости министерству обороны Российской Федерации, причинив ущерб в особо крупном размере.Как указано на сайте фабрики, её заказчиками являются не только Минобороны, но также МВД, ФТС, ФСИН, МЧС и ФМС России.Ранее суд арестовал руководителя "Военторга" Владимира Павлова и трех других фигурантов дела - Тимура Исакова, Дмитрия Комлева и Сергея Тетруашвили.Павлову предъявлено официальное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Свою причастность к преступлению он отрицает, однако обещает сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность.По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 год продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и так далее) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.
https://ria.ru/20241016/popov-1978396400.html
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военторг, общество, россия, владимир павлов, москва
Военторг, Общество, Россия, Владимир Павлов, Москва
Суд арестовал топ-менеджера швейной фабрики по делу "Военторга"
Суд арестовал топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики по делу "Военторга"
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики "Русь" Дмитрия Громова в рамках уголовного дела в отношении руководства "Военторга" о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики "Русь" - Громова Дмитрия Владимировича. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 30 декабря 2024 года", - рассказал собеседник агентства.
Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы.
Как указывают в пресс-службе суда, расследованием установлено, что АО Дзержинская швейная фабрика "Русь" совместно с иными лицами при исполнении государственных контрактов путем обмана относительно реальной стоимости поставляемых товаров реализовали их по завышенной стоимости министерству обороны Российской Федерации, причинив ущерб в особо крупном размере.
Как указано на сайте фабрики, её заказчиками являются не только Минобороны, но также МВД, ФТС, ФСИН, МЧС и ФМС России.
Ранее суд арестовал руководителя "Военторга" Владимира Павлова
и трех других фигурантов дела - Тимура Исакова, Дмитрия Комлева и Сергея Тетруашвили.
Павлову предъявлено официальное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Свою причастность к преступлению он отрицает, однако обещает сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность.
По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 год продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и так далее) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.