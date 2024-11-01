https://ria.ru/20241101/arest--1981396604.html
Суд заочно выдал санкцию на арест правнучки Чкалова
Суд заочно выдал санкцию на арест правнучки Чкалова - РИА Новости, 01.11.2024
Суд заочно выдал санкцию на арест правнучки Чкалова
Измайловский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест правнучки летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарьи Богдановой* (признана иноагентом, внесена в перечень... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:28
2024-11-01T17:28
2024-11-01T17:58
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
валерий чкалов
дарья богданова
олег кашин
общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Измайловский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест правнучки летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарьи Богдановой* (признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ) по обвинению в призывах к терроризму, следует из картотеки суда."Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании в отношении Богдановой* Д. А. меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в суде.По данным суда, ей вменяется часть 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Богданова* объявлена в международный розыск.В четверг Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.В апреле в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что против правнучки легендарного советского лётчика Чкалова было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом стало, в частности, интервью иноагенту Олегу Кашину**, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности. Богданова объявлена в розыск.* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и является иноагентом** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), валерий чкалов, дарья богданова, олег кашин, общество
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Валерий Чкалов, Дарья Богданова, Олег Кашин, Общество
Суд заочно выдал санкцию на арест правнучки Чкалова
Суд заочно выдал санкцию на арест правнучки Чкалова за призывы к терроризму
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Измайловский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест правнучки летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарьи Богдановой* (признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ) по обвинению в призывах к терроризму, следует из картотеки суда.
"Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании в отношении Богдановой* Д. А. меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в суде.
По данным суда, ей вменяется часть 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Богданова* объявлена в международный розыск.
В четверг Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.
В апреле в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что против правнучки легендарного советского лётчика Чкалова было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом стало, в частности, интервью иноагенту Олегу Кашину**, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности. Богданова объявлена в розыск.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и является иноагентом
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента