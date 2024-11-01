https://ria.ru/20241101/arest--1981396604.html

Суд заочно выдал санкцию на арест правнучки Чкалова

Суд заочно выдал санкцию на арест правнучки Чкалова - РИА Новости, 01.11.2024

Суд заочно выдал санкцию на арест правнучки Чкалова

Измайловский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест правнучки летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарьи Богдановой* (признана иноагентом, внесена в перечень... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T17:28

2024-11-01T17:28

2024-11-01T17:58

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

валерий чкалов

дарья богданова

олег кашин

общество

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Измайловский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест правнучки летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарьи Богдановой* (признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ) по обвинению в призывах к терроризму, следует из картотеки суда."Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании в отношении Богдановой* Д. А. меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в суде.По данным суда, ей вменяется часть 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Богданова* объявлена в международный розыск.В четверг Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.В апреле в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что против правнучки легендарного советского лётчика Чкалова было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом стало, в частности, интервью иноагенту Олегу Кашину**, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности. Богданова объявлена в розыск.* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и является иноагентом** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241101/minyust--1981391995.html

https://ria.ru/20241101/sud-1981258683.html

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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), валерий чкалов, дарья богданова, олег кашин, общество