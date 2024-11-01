https://ria.ru/20241101/alfa-lizing-1981382444.html

"Альфа-Лизинг": бизнес РФ покупает китайские тягачи в лизинг при росте цен

"Альфа-Лизинг": бизнес РФ покупает китайские тягачи в лизинг при росте цен - РИА Новости, 01.11.2024

"Альфа-Лизинг": бизнес РФ покупает китайские тягачи в лизинг при росте цен

Аналитики ООО "Альфа-Лизинга" проанализировали общую ситуацию на рынке седельных тягачей за III квартала 2024 года, по итогам января-сентября доля китайской... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T17:48

2024-11-01T17:48

2024-11-01T17:48

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автомобили

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Аналитики ООО "Альфа-Лизинга" проанализировали общую ситуацию на рынке седельных тягачей за III квартала 2024 года, по итогам января-сентября доля китайской техники в сегменте увеличилась до 86%, в то время как в аналогичном периоде прошлого года составляла 82%, сообщает пресс-служба компании.Эксперты лизинговой компании озвучили главные драйверы роста китайского присутствия на рынке специализированных грузовых авто для перевозок.По итогам анализа лизинговых сделок в "Альфа-Лизинге", заключенных в с января по сентябрь 2024 года, продажи седельных тягачей снизились на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из причин отрицательной динамики стала реализация отложенного спроса в 2023 году. В том числе, за счет расширения предложений от китайских поставщиков грузовой техники.Таким образом, доля китайских седельных тягачей за три квартала прошлого года составила 82%. Наиболее востребованными из них на российском рынке стали Sitrak (42%), Shacman (15%), Foton (11%), Dongfeng (4%). Чаще всего седельные тягачи в лизинг оформляли представители бизнеса из Южного федерального округа (21%), Сибири (20%), Москвы и Центрального федерального округа (18,5%), Поволжья (17%), Урала (14%) и Северо-Западного округа (7,5%).В текущем году доля китайских тягачей на российском рынке увеличилась до 86%. Изменения произошли в списке лидеров по продажам, как по брендам, так и по регионам. Тягачи Sitrak остались на первом месте по уровню реализации за III квартала текущего года, заняв 35% оформленных лизинговых сделок. Второе место осталось за Shacman (17%). В текущем году марка Dongfeng поднялась на третье место рейтинга наиболее востребованных седельных тягачей и заняла 13% от общего объема. FAW с показателем 12% вытеснил из топ-5 брендов Foton, а пятое место занял представитель немецкого специализированного грузового транспорта - Mercedes-Benz с незначительной долей в 4%. Больше всего лизинговых сделок за январь-сентябрь 2024 года было заключено в столице и Центральном округе (21,7%), Поволжье (19%), на Юге России (18,6%), на Урале (13,6%) и в Северо-Западном округе (12,2%).Популярность китайских седельных тягачей у представителей отечественного бизнеса объясняется доступностью запчастей и широкой сервисной поддержкой. Кроме того, китайские бренды активно расширяют ассортимент грузовой техники в России, занимая свободные ниши. Они предлагают разнообразие комплектаций и специальные выгодные предложения от дилеров и производителей для оформления тягачей в лизинг. Отечественный "КаМАЗ" больше не входит в топ-5 востребованных седельных тягачей.По итогам анализа лизинговых сделок за январь-сентябрь 2024 года, можно сделать вывод, что китайские седельные тягачи будут и дальше вытеснять европейские и отечественные марки за счет более выгодной цены и ее оптимального соотношения с качеством и техническими характеристиками.Реклама, ООО "Альфамобиль" , erid: F7NfYUJCUneP3WaPDzJw

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, китай, авто, автомобили, лизинг, экономика