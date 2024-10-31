https://ria.ru/20241031/zoloto-1981021949.html

Россия стала четвертой в мире по спросу на золотые украшения

Россия стала четвертой в мире по спросу на золотые украшения - РИА Новости, 31.10.2024

Россия стала четвертой в мире по спросу на золотые украшения

Россияне в третьем квартале приобрели 11,7 тонны золотых украшений, став четвертыми в мире его покупателями, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T00:09

2024-10-31T00:09

2024-10-31T00:09

экономика

россия

индия

оаэ

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россияне в третьем квартале приобрели 11,7 тонны золотых украшений, став четвертыми в мире его покупателями, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного совета по золоту. Россияне в июле-сентябре приобрели 11,7 тонны золотых украшений против 11,1 тонны годом ранее. В результате Россия стала четвертой в мире по спросу на золотые драгоценности, обойдя ОАЭ. Лидером в третьем квартале была Индия, где население приобрело 171,6 тонны золотых украшений - это стало максимальным объемом для соответствующего периода с 2015 года. Второе место в июле-сентябре занял Китай, где спрос упал на треть - до 102,5 тонны. Это стало самым слабым уровнем продаж за третий квартал с 2010 года. Тройку лидеров замыкают США, где в годовом выражении покупки сократились до 27,9 тонны с 28,6 тонны годом ранее. Интересно, что среди тридцати крупнейших рынков золотых украшений лишь пять зафиксировали в третьем квартале рост спроса на них в годовом выражении. Так, в Индии он увеличился на 10%, в России - 5%, в Испании - 3%, а в Бразилии и Мексике - 2%.

https://ria.ru/20241030/zoloto-1980842111.html

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экономика, россия, индия, оаэ