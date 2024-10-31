https://ria.ru/20241031/zemletryasenie-1981054105.html

В Бурятии произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение - РИА Новости, 31.10.2024

В Бурятии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло севернее озера Байкал на территории Бурятии, в населенных пунктах толчки не ощущались. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T09:21

2024-10-31T09:21

2024-10-31T09:22

происшествия

северо-байкальский район

байкал

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло севернее озера Байкал на территории Бурятии, в населенных пунктах толчки не ощущались. "На территории Северо-Байкальского района зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр находился в 26 километрах северо-западнее населенного пункта Холодное. По информации ЕДДС Северо-Байкальского района, толчки в населенных пунктах не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - сообщает республиканский главк МЧС РФ. По информации на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения - 4,1.

https://ria.ru/20241031/zemletryasenie-1981053063.html

северо-байкальский район

байкал

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происшествия, северо-байкальский район, байкал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)