https://ria.ru/20241031/zemletryasenie-1981054105.html
В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение - РИА Новости, 31.10.2024
В Бурятии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло севернее озера Байкал на территории Бурятии, в населенных пунктах толчки не ощущались. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T09:21
2024-10-31T09:21
2024-10-31T09:22
происшествия
северо-байкальский район
байкал
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло севернее озера Байкал на территории Бурятии, в населенных пунктах толчки не ощущались. "На территории Северо-Байкальского района зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр находился в 26 километрах северо-западнее населенного пункта Холодное. По информации ЕДДС Северо-Байкальского района, толчки в населенных пунктах не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - сообщает республиканский главк МЧС РФ. По информации на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения - 4,1.
https://ria.ru/20241031/zemletryasenie-1981053063.html
северо-байкальский район
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происшествия, северо-байкальский район, байкал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Северо-Байкальский район, Байкал, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1