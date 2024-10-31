Историк, предсказавший развал СССР, сделал заявление о плане Зеленского
Историк Тодд: "план победы" Зеленского не связан с реалиями конфликта
© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Предложенный Владимиром Зеленским "план победы" Украины основан на искажении реального положения дел перед лицом успеха России, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.
"Одно только название ("плана победы". — Прим. ред.) напоминает оруэлловский метод полного переосмысления реальности, потому что российская армия наступает", — заявил он.
По мнению Тодда, сейчас перед киевским режимом стоит вопрос не о победе, а о сроках собственного поражения. Европа, в свою очередь, уже не способна поддерживать военные действия на Украине.
"Русские выиграют эту войну", — заключил историк.
Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, эта программа лишь подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
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