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Число погибших при взрыве газа в Черкесске выросло до двух

Число погибших при взрыве газа в Черкесске выросло до двух - РИА Новости, 31.10.2024

Число погибших при взрыве газа в Черкесске выросло до двух

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске выросло до двух, сообщило управление МЧС по Карачаево-Черкесии в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T10:30

2024-10-31T10:30

2024-10-31T11:20

происшествия

черкесск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске выросло до двух, сообщило управление МЧС по Карачаево-Черкесии в Telegram-канале."По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека, 11 человек пострадали. Спасателями были извлечены из-под завалов три человека и переданы врачам", — говорится в публикации.Из дома эвакуировали 52 человека, добавили в ведомстве.По информации Минздрава, одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще семи, среди которых один ребенок, медицинскую помощь оказали амбулаторно. Спасатели продолжают разбор завалов и перекрытий между четвертым и пятым этажами. На месте работают 195 человек и 42 единицы техники.Взрыв в доме на улице Лободина в Черкесске прогремел рано утром. Как сообщал главк МЧС, разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах. Жительница дома напротив рассказала РИА Новости, что взрыв был очень сильным и громким. В ее квартире выбило замок в двери, а в подъезде — окна.Предварительной причиной взрыва в экстренных службах назвали неисправность газового оборудования.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

черкесск

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Последствия взрыва в многоквартирном жилом доме в Черкесске Один человек погиб в результате взрыва газовоздушной паров в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах, сообщили в МЧС. В ведомстве добавили, что эвакуировано порядка 50 человек, идет ликвидация последствий происшествия 2024-10-31T10:30 true PT0M30S

Разбор завалов на месте взрыва газа в многоэтажке в Черкесске До девяти увеличилось количество пострадавших в результате взрыва газа в многоэтажке в Черкесске, сообщили в МЧС. 2024-10-31T10:30 true PT0M56S

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происшествия, черкесск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), карачаево-черкесская республика (кчр)