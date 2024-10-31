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Число погибших при взрыве газа в Черкесске выросло до двух
Число погибших при взрыве газа в Черкесске выросло до двух - РИА Новости, 31.10.2024
Число погибших при взрыве газа в Черкесске выросло до двух
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске выросло до двух, сообщило управление МЧС по Карачаево-Черкесии в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:30
2024-10-31T10:30
2024-10-31T11:20
происшествия
черкесск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
карачаево-черкесская республика (кчр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981054319_1:51:1092:665_1920x0_80_0_0_9845bfa86f7fbba3e5e585cacf382189.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске выросло до двух, сообщило управление МЧС по Карачаево-Черкесии в Telegram-канале."По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека, 11 человек пострадали. Спасателями были извлечены из-под завалов три человека и переданы врачам", — говорится в публикации.Из дома эвакуировали 52 человека, добавили в ведомстве.По информации Минздрава, одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще семи, среди которых один ребенок, медицинскую помощь оказали амбулаторно. Спасатели продолжают разбор завалов и перекрытий между четвертым и пятым этажами. На месте работают 195 человек и 42 единицы техники.Взрыв в доме на улице Лободина в Черкесске прогремел рано утром. Как сообщал главк МЧС, разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах. Жительница дома напротив рассказала РИА Новости, что взрыв был очень сильным и громким. В ее квартире выбило замок в двери, а в подъезде — окна.Предварительной причиной взрыва в экстренных службах назвали неисправность газового оборудования.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
черкесск
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РИА Новости
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Последствия взрыва в многоквартирном жилом доме в Черкесске
Один человек погиб в результате взрыва газовоздушной паров в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах, сообщили в МЧС.
В ведомстве добавили, что эвакуировано порядка 50 человек, идет ликвидация последствий происшествия
2024-10-31T10:30
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Разбор завалов на месте взрыва газа в многоэтажке в Черкесске
До девяти увеличилось количество пострадавших в результате взрыва газа в многоэтажке в Черкесске, сообщили в МЧС.
2024-10-31T10:30
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PT0M56S
РИА Новости
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происшествия, черкесск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Черкесск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске выросло до двух, сообщило управление МЧС по Карачаево-Черкесии в Telegram-канале
.
"По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека, 11 человек пострадали. Спасателями были извлечены из-под завалов три человека и переданы врачам", — говорится в публикации.
Из дома эвакуировали 52 человека, добавили в ведомстве.
По информации Минздрава, одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще семи, среди которых один ребенок, медицинскую помощь оказали амбулаторно.
Спасатели продолжают разбор завалов и перекрытий между четвертым и пятым этажами. На месте работают 195 человек и 42 единицы техники.
Взрыв в доме на улице Лободина в Черкесске прогремел рано утром. Как сообщал главк МЧС
, разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах.
Жительница дома напротив рассказала РИА Новости, что взрыв был очень сильным и громким. В ее квартире выбило замок в двери, а в подъезде — окна.
Предварительной причиной взрыва в экстренных службах назвали неисправность газового оборудования.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.