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В Минздраве рассказали о пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске - РИА Новости, 31.10.2024
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10:13 31.10.2024
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В Минздраве рассказали о пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске
В Минздраве рассказали о пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске - РИА Новости, 31.10.2024
В Минздраве рассказали о пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске
Один из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске госпитализирован, он в тяжелом состоянии, еще семь человек получили помощь амбулаторно, сообщил... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:13
2024-10-31T10:13
происшествия
черкесск
россия
алексей кузнецов
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Один из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске госпитализирован, он в тяжелом состоянии, еще семь человек получили помощь амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "По оперативным данным, госпитализирован один пострадавший в происшествии в Черкесске, он в тяжелом состоянии. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что семи пострадавшим, среди которых один ребенок, медицинская помощь оказана амбулаторно. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил Кузнецов.
черкесск
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Последствия взрыва в многоквартирном жилом доме в Черкесске
Один человек погиб в результате взрыва газовоздушной паров в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах, сообщили в МЧС. В ведомстве добавили, что эвакуировано порядка 50 человек, идет ликвидация последствий происшествия
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происшествия, черкесск, россия, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), карачаево-черкесская республика (кчр), видео
Происшествия, Черкесск, Россия, Алексей Кузнецов, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
В Минздраве рассказали о пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Один из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске госпитализирован, он в тяжелом состоянии, еще семь человек получили помощь амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
2024-10-31T10:13
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В Минздраве рассказали о пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске

Кузнецов: одного из пострадавших при взрыве газа в Черкесске госпитализировали

© МЧС Карачаево-Черкесии/TelegramМесто происшествия, где произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске
Место происшествия, где произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© МЧС Карачаево-Черкесии/Telegram
Место происшествия, где произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Один из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске госпитализирован, он в тяжелом состоянии, еще семь человек получили помощь амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«
"По оперативным данным, госпитализирован один пострадавший в происшествии в Черкесске, он в тяжелом состоянии. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что семи пострадавшим, среди которых один ребенок, медицинская помощь оказана амбулаторно.
Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил Кузнецов.
 
ПроисшествияЧеркесскРоссияАлексей КузнецовМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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