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В Минздраве рассказали о пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске

В Минздраве рассказали о пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске - РИА Новости, 31.10.2024

В Минздраве рассказали о пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске

Один из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске госпитализирован, он в тяжелом состоянии, еще семь человек получили помощь амбулаторно, сообщил... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T10:13

2024-10-31T10:13

2024-10-31T10:13

происшествия

черкесск

россия

алексей кузнецов

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Один из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске госпитализирован, он в тяжелом состоянии, еще семь человек получили помощь амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "По оперативным данным, госпитализирован один пострадавший в происшествии в Черкесске, он в тяжелом состоянии. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что семи пострадавшим, среди которых один ребенок, медицинская помощь оказана амбулаторно. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил Кузнецов.

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Последствия взрыва в многоквартирном жилом доме в Черкесске Один человек погиб в результате взрыва газовоздушной паров в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах, сообщили в МЧС. В ведомстве добавили, что эвакуировано порядка 50 человек, идет ликвидация последствий происшествия 2024-10-31T10:13 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, черкесск, россия, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), карачаево-черкесская республика (кчр), видео