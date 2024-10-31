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В Минздраве рассказали о пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске
В Минздраве рассказали о пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске - РИА Новости, 31.10.2024
В Минздраве рассказали о пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске
Один из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске госпитализирован, он в тяжелом состоянии, еще семь человек получили помощь амбулаторно, сообщил... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:13
2024-10-31T10:13
2024-10-31T10:13
происшествия
черкесск
россия
алексей кузнецов
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Один из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске госпитализирован, он в тяжелом состоянии, еще семь человек получили помощь амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "По оперативным данным, госпитализирован один пострадавший в происшествии в Черкесске, он в тяжелом состоянии. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что семи пострадавшим, среди которых один ребенок, медицинская помощь оказана амбулаторно. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил Кузнецов.
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия взрыва в многоквартирном жилом доме в Черкесске
Один человек погиб в результате взрыва газовоздушной паров в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах, сообщили в МЧС.
В ведомстве добавили, что эвакуировано порядка 50 человек, идет ликвидация последствий происшествия
2024-10-31T10:13
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, черкесск, россия, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), карачаево-черкесская республика (кчр), видео
Происшествия, Черкесск, Россия, Алексей Кузнецов, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
В Минздраве рассказали о пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Один из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске госпитализирован, он в тяжелом состоянии, еще семь человек получили помощь амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
2024-10-31T10:13
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PT0M30S
В Минздраве рассказали о пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске
Кузнецов: одного из пострадавших при взрыве газа в Черкесске госпитализировали