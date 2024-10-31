https://ria.ru/20241031/vyigrysh-1981081864.html

Россияне смогут выиграть автомобиль в розыгрыше СберНПФ

Россияне смогут выиграть автомобиль в розыгрыше СберНПФ - РИА Новости, 31.10.2024

Россияне смогут выиграть автомобиль в розыгрыше СберНПФ

Более 5 тысяч призов подготовил СберНПФ для участников программы долгосрочных сбережений, главный приз - автомобиль, сообщает пресс-служба АО "Негосударственный РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:15

2024-10-31T13:15

2024-10-31T13:29

москва

сбербанк россии

конкурсы

выигрыш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577698759_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58a343a97f9cf3a8e3a654dcaedade12.jpg

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Более 5 тысяч призов подготовил СберНПФ для участников программы долгосрочных сбережений, главный приз - автомобиль, сообщает пресс-служба АО "Негосударственный Пенсионный фонд Сбербанка". Фонд разыгрывает также подарочные сертификаты маркетплейсов, умные колонки, смартфоны и путешествия.Зарегистрироваться в акции можно до 30 ноября 2024 года. Чтобы присоединиться к розыгрышу, нужно:Присоединиться к розыгрышу смогут все россияне, которые вступили в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ и подали заявление на перевод средств накопительной пенсии в программу. При этом средства накопительной пенсии должны храниться в СберНПФ.Первые итоги уже подведены и определены победители. Следующие этапы пройдут 12 ноября 2024 года и 4 декабря 2024 года. А главный приз — автомобиль — разыграют 15 декабря 2024 года. Список победителей появится на сайте акции, а счастливчики получат СМС и уведомления на электронную почту.Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это новый способ воплощать мечты. Она поможет копить с доплатой от государства и получать налоговые льготы. А еще в нее можно перевести средства накопительной пенсии и заставить их работать.Информация об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте розыгрыша. Сроки проведения розыгрыша: с 30 сентября по 30 ноября 2024 года.Услуги по формированию долгосрочных сбережений предоставляет АО "НПФ Сбербанка" (115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Г. ИНН 7725352740 ОГРН 1147799009160 Лицензия № 41/2 от 16.06.2009 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам). Информация не является офертой. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Подробнее можно ознакомиться с информацией об уставе фонда, пенсионными правилами фонда, правилами формирования долгосрочных сбережений фонда и страховыми правилами фонда на сайте - https://npfsberbanka.ru.Реклама, АО "НПФ Сбербанка", erid: F7NfYUJCUneP3WTqhAUM

https://ria.ru/20241031/ipoteka-1981029376.html

https://ria.ru/20241029/sberinvestitsii-1980624865.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сбербанк россии, конкурсы, выигрыш