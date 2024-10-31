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Делегация Приднестровья в ОКК готова пресечь возможные инциденты на выборах - РИА Новости, 31.10.2024
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15:24 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/vybory-1981164070.html
Делегация Приднестровья в ОКК готова пресечь возможные инциденты на выборах
Делегация Приднестровья в ОКК готова пресечь возможные инциденты на выборах - РИА Новости, 31.10.2024
Делегация Приднестровья в ОКК готова пресечь возможные инциденты на выборах
Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков распространил в четверг обращение делегации ПМР, подтверждающее готовность... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:24
2024-10-31T15:24
в мире
молдавия
гагаузия
бендеры
олег беляков
майя санду
объединенная контрольная комиссия (окк)
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков распространил в четверг обращение делегации ПМР, подтверждающее готовность к взаимодействию по пресечению инцидентов в зоне безопасности 3 ноября, во время второго тура президентских выборов в Молдавии, сообщили РИА Новости в пресс-центре ОКК. Второй тур президентских выборов в Молдавии состоится 3 ноября. Избирателям предстоит проголосовать за одного из двух кандидатов - баллотирующуюся на второй срок действующую главу государства Майю Санду либо за бывшего генпрокурора республики, выходца из Гагаузии Александра Стояногло. Голосование будет организовано и в населенных пунктах, расположенных в зоне безопасности под контролем миротворцев. Речь идет, в частности, о таких селах, как Вадул-луй-Водэ, Варница, Копанка, Хаджимус и Хырбовец в окрестностях города Бендеры, а также Дороцкое, Кочиеры, Кошница, Криуляны в окрестностях Дубоссар. "Приднестровская делегация в Объединённой Контрольной Комиссии выражает готовность к организации взаимодействия и принятию мер по защите прав и свобод граждан, а также к недопущению и пресечению инцидентов в Зоне Безопасности 3 ноября 2024 года в рамках, установленных базовыми документами миротворческой операции", говорится в обращении. В документе также содержится призыв к молдавской стороне "приложить надлежащие усилия для недопущения проявления агрессии и угроз личной безопасности при следовании на избирательные участки и на избирательных участках в Зоне Безопасности по отношению к приднестровцам, выразившим желание принять участие в голосовании". Совместные миротворческие силы поддерживают мир в зоне приднестровского конфликта. В них входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
https://ria.ru/20241028/sandu-1980597079.html
https://ria.ru/20241027/moldaviya-1980348841.html
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в мире, молдавия, гагаузия, бендеры, олег беляков, майя санду, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе
В мире, Молдавия, Гагаузия, Бендеры, Олег Беляков, Майя Санду, Объединенная контрольная комиссия (ОКК), ОБСЕ
Делегация Приднестровья в ОКК готова пресечь возможные инциденты на выборах

ОКК: ПМР готова обеспечить безопасность во время II тура выборов в Молдавии

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкМиротворец на КПП в Приднестровье
Миротворец на КПП в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Миротворец на КПП в Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков распространил в четверг обращение делегации ПМР, подтверждающее готовность к взаимодействию по пресечению инцидентов в зоне безопасности 3 ноября, во время второго тура президентских выборов в Молдавии, сообщили РИА Новости в пресс-центре ОКК.
Второй тур президентских выборов в Молдавии состоится 3 ноября. Избирателям предстоит проголосовать за одного из двух кандидатов - баллотирующуюся на второй срок действующую главу государства Майю Санду либо за бывшего генпрокурора республики, выходца из Гагаузии Александра Стояногло. Голосование будет организовано и в населенных пунктах, расположенных в зоне безопасности под контролем миротворцев. Речь идет, в частности, о таких селах, как Вадул-луй-Водэ, Варница, Копанка, Хаджимус и Хырбовец в окрестностях города Бендеры, а также Дороцкое, Кочиеры, Кошница, Криуляны в окрестностях Дубоссар.
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"Приднестровская делегация в Объединённой Контрольной Комиссии выражает готовность к организации взаимодействия и принятию мер по защите прав и свобод граждан, а также к недопущению и пресечению инцидентов в Зоне Безопасности 3 ноября 2024 года в рамках, установленных базовыми документами миротворческой операции", говорится в обращении.
В документе также содержится призыв к молдавской стороне "приложить надлежащие усилия для недопущения проявления агрессии и угроз личной безопасности при следовании на избирательные участки и на избирательных участках в Зоне Безопасности по отношению к приднестровцам, выразившим желание принять участие в голосовании".
Совместные миротворческие силы поддерживают мир в зоне приднестровского конфликта. В них входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Президент Молдавии Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло участвуют в предвыборных дебатах во Дворце Республики. 27 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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В миреМолдавияГагаузияБендерыОлег БеляковМайя СандуОбъединенная контрольная комиссия (ОКК)ОБСЕ
 
 
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