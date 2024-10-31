Делегация Приднестровья в ОКК готова пресечь возможные инциденты на выборах
ОКК: ПМР готова обеспечить безопасность во время II тура выборов в Молдавии
Миротворец на КПП в Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков распространил в четверг обращение делегации ПМР, подтверждающее готовность к взаимодействию по пресечению инцидентов в зоне безопасности 3 ноября, во время второго тура президентских выборов в Молдавии, сообщили РИА Новости в пресс-центре ОКК.
Второй тур президентских выборов в Молдавии состоится 3 ноября. Избирателям предстоит проголосовать за одного из двух кандидатов - баллотирующуюся на второй срок действующую главу государства Майю Санду либо за бывшего генпрокурора республики, выходца из Гагаузии Александра Стояногло. Голосование будет организовано и в населенных пунктах, расположенных в зоне безопасности под контролем миротворцев. Речь идет, в частности, о таких селах, как Вадул-луй-Водэ, Варница, Копанка, Хаджимус и Хырбовец в окрестностях города Бендеры, а также Дороцкое, Кочиеры, Кошница, Криуляны в окрестностях Дубоссар.
"Приднестровская делегация в Объединённой Контрольной Комиссии выражает готовность к организации взаимодействия и принятию мер по защите прав и свобод граждан, а также к недопущению и пресечению инцидентов в Зоне Безопасности 3 ноября 2024 года в рамках, установленных базовыми документами миротворческой операции", говорится в обращении.
В документе также содержится призыв к молдавской стороне "приложить надлежащие усилия для недопущения проявления агрессии и угроз личной безопасности при следовании на избирательные участки и на избирательных участках в Зоне Безопасности по отношению к приднестровцам, выразившим желание принять участие в голосовании".
Совместные миротворческие силы поддерживают мир в зоне приднестровского конфликта. В них входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.