Во Франции назвали выборы в США моментом истины для Европы
Глава МИД Франции Барро: выборы в США станут моментом истины для Европы
© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 окт - РИА Новости. Предстоящие президентские выборы в США станут "моментом истины" для Европы, которая должна ускорить темпы производства вооружений и обеспечивать собственную безопасность, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью радиостанции RMC.
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По словам Барро, Европе необходимо нарастить темпы производства собственных вооружений, чтобы добиться оборонного суверенитета.
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"Мы начали создавать условия для этой автономии, способности обеспечить себя собственными вооружениями, но нужно ускориться. Возможно, это (выборы в США - ред.) станет моментом истины для Европы", - сказал он.
По его словам, если новый президент США решит ослабить поддержку Украины, это будет "исторической ошибкой".
"Европа в этом контексте, каким бы ни был результат американских выборов, должна очнуться, должна застраховать себя, чтобы быть в состоянии обеспечивать свою собственную безопасность и безопасность своих соседей", - сказал он.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
В феврале 2023 года Трамп обещал, что в случае переизбрания на пост главы государства "в ту же ночь" позвонит президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для проведения встречи с целью разрешения конфликта на Украине.