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Во Франции назвали выборы в США моментом истины для Европы - РИА Новости, 31.10.2024
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12:00 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/vybory-1981099433.html
Во Франции назвали выборы в США моментом истины для Европы
Во Франции назвали выборы в США моментом истины для Европы - РИА Новости, 31.10.2024
Во Франции назвали выборы в США моментом истины для Европы
Предстоящие президентские выборы в США станут "моментом истины" для Европы, которая должна ускорить темпы производства вооружений и обеспечивать собственную... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:00
2024-10-31T12:00
в мире
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ПАРИЖ, 31 окт - РИА Новости. Предстоящие президентские выборы в США станут "моментом истины" для Европы, которая должна ускорить темпы производства вооружений и обеспечивать собственную безопасность, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью радиостанции RMC. Министра спросили, готовится ли Европа поддерживать Украину в одиночку, если США перестанут помогать Киеву. По словам Барро, Европе необходимо нарастить темпы производства собственных вооружений, чтобы добиться оборонного суверенитета. "Мы начали создавать условия для этой автономии, способности обеспечить себя собственными вооружениями, но нужно ускориться. Возможно, это (выборы в США - ред.) станет моментом истины для Европы", - сказал он. По его словам, если новый президент США решит ослабить поддержку Украины, это будет "исторической ошибкой". "Европа в этом контексте, каким бы ни был результат американских выборов, должна очнуться, должна застраховать себя, чтобы быть в состоянии обеспечивать свою собственную безопасность и безопасность своих соседей", - сказал он. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. В феврале 2023 года Трамп обещал, что в случае переизбрания на пост главы государства "в ту же ночь" позвонит президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для проведения встречи с целью разрешения конфликта на Украине.
https://ria.ru/20241021/es-1979165934.html
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в мире, сша, европа, украина, камала харрис, владимир путин, франция
В мире, США, Европа, Украина, Камала Харрис, Владимир Путин, Франция
Во Франции назвали выборы в США моментом истины для Европы

Глава МИД Франции Барро: выборы в США станут моментом истины для Европы

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 окт - РИА Новости. Предстоящие президентские выборы в США станут "моментом истины" для Европы, которая должна ускорить темпы производства вооружений и обеспечивать собственную безопасность, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью радиостанции RMC.
Министра спросили, готовится ли Европа поддерживать Украину в одиночку, если США перестанут помогать Киеву.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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21 октября, 17:50
По словам Барро, Европе необходимо нарастить темпы производства собственных вооружений, чтобы добиться оборонного суверенитета.
«
"Мы начали создавать условия для этой автономии, способности обеспечить себя собственными вооружениями, но нужно ускориться. Возможно, это (выборы в США - ред.) станет моментом истины для Европы", - сказал он.
По его словам, если новый президент США решит ослабить поддержку Украины, это будет "исторической ошибкой".
"Европа в этом контексте, каким бы ни был результат американских выборов, должна очнуться, должна застраховать себя, чтобы быть в состоянии обеспечивать свою собственную безопасность и безопасность своих соседей", - сказал он.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
В феврале 2023 года Трамп обещал, что в случае переизбрания на пост главы государства "в ту же ночь" позвонит президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для проведения встречи с целью разрешения конфликта на Украине.
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