https://ria.ru/20241031/vulin-1981194618.html

Вице-премьер Сербии обсудил с Лавровым предстоящую встречу Путина и Вучича

Вице-премьер Сербии обсудил с Лавровым предстоящую встречу Путина и Вучича - РИА Новости, 31.10.2024

Вице-премьер Сербии обсудил с Лавровым предстоящую встречу Путина и Вучича

Вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал РИА Новости, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил с ним вопросы предстоящей встречи Путина и... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T17:22

2024-10-31T17:22

2024-10-31T17:33

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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал РИА Новости, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил с ним вопросы предстоящей встречи Путина и Вучича."Мы затронули вопросы предстоящей встречи глав государств - президентов Вучича и Путина", - сказал Вулин, отвечая на вопрос о темах, которые обсуждались на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Вице-премьер рассказал, что на встрече с Лавровым поблагодарил российскую сторону за поставки газа и помощь в обеспечении Сербии энергетической безопасности. Вулин назвал прошедшую встречу "разговором двух друзей".Президент Сербии Александр Вучич 20 октября провел первый за 2,5 года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого по его словам получил приглашение приехать в Россию на празднование 80-летия Победы во Второй мировой войне. По словам сербского лидера, для него будет честью присутствовать на параде Победы в Москве.

https://ria.ru/20241031/vuchich-1981194855.html

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сербия, россия, москва, сергей лавров, владимир путин, александр вучич, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид венгрии, александр вулин