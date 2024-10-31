https://ria.ru/20241031/vulin-1981194618.html
Вице-премьер Сербии обсудил с Лавровым предстоящую встречу Путина и Вучича
Вице-премьер Сербии обсудил с Лавровым предстоящую встречу Путина и Вучича - РИА Новости, 31.10.2024
Вице-премьер Сербии обсудил с Лавровым предстоящую встречу Путина и Вучича
Вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал РИА Новости, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил с ним вопросы предстоящей встречи Путина и... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:22
2024-10-31T17:22
2024-10-31T17:33
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал РИА Новости, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил с ним вопросы предстоящей встречи Путина и Вучича."Мы затронули вопросы предстоящей встречи глав государств - президентов Вучича и Путина", - сказал Вулин, отвечая на вопрос о темах, которые обсуждались на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Вице-премьер рассказал, что на встрече с Лавровым поблагодарил российскую сторону за поставки газа и помощь в обеспечении Сербии энергетической безопасности. Вулин назвал прошедшую встречу "разговором двух друзей".Президент Сербии Александр Вучич 20 октября провел первый за 2,5 года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого по его словам получил приглашение приехать в Россию на празднование 80-летия Победы во Второй мировой войне. По словам сербского лидера, для него будет честью присутствовать на параде Победы в Москве.
https://ria.ru/20241031/vuchich-1981194855.html
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сербия, россия, москва, сергей лавров, владимир путин, александр вучич, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид венгрии, александр вулин
Сербия, Россия, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, Александр Вучич, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Венгрии, Александр Вулин
Вице-премьер Сербии обсудил с Лавровым предстоящую встречу Путина и Вучича
Лавров и Вулин обсудили вопросы предстоящей встречи Путина и Вучича
МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал РИА Новости, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил с ним вопросы предстоящей встречи Путина и Вучича.
"Мы затронули вопросы предстоящей встречи глав государств - президентов Вучича и Путина", - сказал Вулин, отвечая на вопрос о темах, которые обсуждались на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Вице-премьер рассказал, что на встрече с Лавровым поблагодарил российскую сторону за поставки газа и помощь в обеспечении Сербии энергетической безопасности. Вулин назвал прошедшую встречу "разговором двух друзей".
Президент Сербии Александр Вучич 20 октября провел первый за 2,5 года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого по его словам получил приглашение приехать в Россию на празднование 80-летия Победы во Второй мировой войне. По словам сербского лидера, для него будет честью присутствовать на параде Победы в Москве.