Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Сербии обсудил с Лавровым предстоящую встречу Путина и Вучича - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 31.10.2024 (обновлено: 17:33 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/vulin-1981194618.html
Вице-премьер Сербии обсудил с Лавровым предстоящую встречу Путина и Вучича
Вице-премьер Сербии обсудил с Лавровым предстоящую встречу Путина и Вучича - РИА Новости, 31.10.2024
Вице-премьер Сербии обсудил с Лавровым предстоящую встречу Путина и Вучича
Вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал РИА Новости, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил с ним вопросы предстоящей встречи Путина и... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:22
2024-10-31T17:33
сербия
россия
москва
сергей лавров
владимир путин
александр вучич
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид венгрии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965878486_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_887c2267b457ec1ed92637d26c6bbc28.jpg
МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал РИА Новости, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил с ним вопросы предстоящей встречи Путина и Вучича."Мы затронули вопросы предстоящей встречи глав государств - президентов Вучича и Путина", - сказал Вулин, отвечая на вопрос о темах, которые обсуждались на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Вице-премьер рассказал, что на встрече с Лавровым поблагодарил российскую сторону за поставки газа и помощь в обеспечении Сербии энергетической безопасности. Вулин назвал прошедшую встречу "разговором двух друзей".Президент Сербии Александр Вучич 20 октября провел первый за 2,5 года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого по его словам получил приглашение приехать в Россию на празднование 80-летия Победы во Второй мировой войне. По словам сербского лидера, для него будет честью присутствовать на параде Победы в Москве.
https://ria.ru/20241031/vuchich-1981194855.html
сербия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965878486_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b6a9fa2d9ae8aebc90e0bab9682b3c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, россия, москва, сергей лавров, владимир путин, александр вучич, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид венгрии, александр вулин
Сербия, Россия, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, Александр Вучич, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Венгрии, Александр Вулин
Вице-премьер Сербии обсудил с Лавровым предстоящую встречу Путина и Вучича

Лавров и Вулин обсудили вопросы предстоящей встречи Путина и Вучича

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал РИА Новости, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил с ним вопросы предстоящей встречи Путина и Вучича.
"Мы затронули вопросы предстоящей встречи глав государств - президентов Вучича и Путина", - сказал Вулин, отвечая на вопрос о темах, которые обсуждались на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Вице-премьер рассказал, что на встрече с Лавровым поблагодарил российскую сторону за поставки газа и помощь в обеспечении Сербии энергетической безопасности. Вулин назвал прошедшую встречу "разговором двух друзей".
Президент Сербии Александр Вучич 20 октября провел первый за 2,5 года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого по его словам получил приглашение приехать в Россию на празднование 80-летия Победы во Второй мировой войне. По словам сербского лидера, для него будет честью присутствовать на параде Победы в Москве.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Вучич приедет в Москву на празднование 80-летия Победы
Вчера, 17:24
 
СербияРоссияМоскваСергей ЛавровВладимир ПутинАлександр ВучичМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ВенгрииАлександр Вулин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала