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Запад бесстыдно пошел на расширение НАТО на восток, заявил Вулин - РИА Новости, 31.10.2024
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13:19 31.10.2024 (обновлено: 14:01 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/vulin-1981127713.html
Запад бесстыдно пошел на расширение НАТО на восток, заявил Вулин
Запад бесстыдно пошел на расширение НАТО на восток, заявил Вулин - РИА Новости, 31.10.2024
Запад бесстыдно пошел на расширение НАТО на восток, заявил Вулин
Запад бесстыдно пошёл на расширение НАТО на восток, а также нарушение Минских и Брюссельских соглашений, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:19
2024-10-31T14:01
в мире
сербия
украина
александр вулин
нато
запад
минск
минские соглашения
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Запад бесстыдно пошёл на расширение НАТО на восток, а также нарушение Минских и Брюссельских соглашений, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. Вулин в четверг участвует в Минской конференции по евразийской безопасности. "Западная цивилизация ничего не стыдится, они не стыдятся лгать, расширять НАТО на восток. Сейчас у нас бы не было проблем, мы бы жили в мире, если бы они держали свое слово, но НАТО планирует расширяться на восток. Они не стыдятся лгать, что держат свое слово, и не стыдятся нарушать Минские соглашения. Они не стыдятся того, что, хотя дали слово Сербии, моей стране, что будут соблюдать Брюссельское соглашение, 11 лет спустя после его подписания всё еще не сформировано Сообщество сербских общин в Косово и Метохии", - указал в своем выступлении вице-премьер Сербии. Он подчеркнул, что сербы чувствуют себя бесправными в Косово и Метохии. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Брюссельское соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Власти Сербии и посольства стран Запада в Приштине обращают внимание на участившиеся заявления премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти о нежелании формировать ССО по соглашению при посредничестве ЕС. Брюссельское соглашение предполагает, что 10 муниципалитетов Косово и Метохии с сербским большинством получат дополнительные полномочия в сфере хозяйства, образования, медицины, флаг и другие атрибуты автономного самоуправления. Курти в публичных речах называет будущее ССО "ассоциацией" и выступает против ее национального характера. В сентябре 2014 года в Минске был подписан меморандум о прекращении вооруженного конфликта на Украине и переходе к его разрешению путем дипломатических переговоров. Однако спустя некоторое время военное противостояние возобновилось. После очередной удачной операции ополченцев в феврале 2015 года при непосредственном участии лидеров России, Германии, Франции и Украины были подписаны Минские соглашения. Предполагалось создать политическую и юридическую базу для мирного разрешения конфликта, но ни один пункт не был выполнен. Украина на систематической основе нарушала договоренности. Как в итоге выяснилось, реализация Минских соглашений Киевом не предполагалась даже в момент их принятия. В декабре 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление.
https://ria.ru/20241008/ukraina-1976987943.html
https://ria.ru/20240730/zelenskij-1962917962.html
https://ria.ru/20240806/shoygu-1964417992.html
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в мире, сербия, украина, александр вулин, нато, запад, минск, минские соглашения
В мире, Сербия, Украина, Александр Вулин, НАТО, Запад, Минск, Минские соглашения
Запад бесстыдно пошел на расширение НАТО на восток, заявил Вулин

Вице-премьер Сербии Вулин: Запад пошел на расширение НАТО и нарушение соглашений

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин выступает на 2-й Минской международной конференции по евразийской безопасности
Заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин выступает на 2-й Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин выступает на 2-й Минской международной конференции по евразийской безопасности
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Запад бесстыдно пошёл на расширение НАТО на восток, а также нарушение Минских и Брюссельских соглашений, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Вулин в четверг участвует в Минской конференции по евразийской безопасности.
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"Западная цивилизация ничего не стыдится, они не стыдятся лгать, расширять НАТО на восток. Сейчас у нас бы не было проблем, мы бы жили в мире, если бы они держали свое слово, но НАТО планирует расширяться на восток. Они не стыдятся лгать, что держат свое слово, и не стыдятся нарушать Минские соглашения. Они не стыдятся того, что, хотя дали слово Сербии, моей стране, что будут соблюдать Брюссельское соглашение, 11 лет спустя после его подписания всё еще не сформировано Сообщество сербских общин в Косово и Метохии", - указал в своем выступлении вице-премьер Сербии.
Он подчеркнул, что сербы чувствуют себя бесправными в Косово и Метохии.
Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Брюссельское соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Власти Сербии и посольства стран Запада в Приштине обращают внимание на участившиеся заявления премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти о нежелании формировать ССО по соглашению при посредничестве ЕС. Брюссельское соглашение предполагает, что 10 муниципалитетов Косово и Метохии с сербским большинством получат дополнительные полномочия в сфере хозяйства, образования, медицины, флаг и другие атрибуты автономного самоуправления. Курти в публичных речах называет будущее ССО "ассоциацией" и выступает против ее национального характера.
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