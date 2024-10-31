https://ria.ru/20241031/vulin-1981101014.html

Желать победы над Россией глупо, заявил вице-премьер Сербии

Желать победы над Россией глупо, заявил вице-премьер Сербии - РИА Новости, 31.10.2024

Желать победы над Россией глупо, заявил вице-премьер Сербии

Саммит БРИКС в Казани показал, что желать победы над Россией глупо, безответственно и опасно, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:06

2024-10-31T12:06

2024-10-31T12:11

россия

сербия

в мире

александр вулин

саммит брикс в казани в 2024 году

минск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979668679_0:127:3066:1852_1920x0_80_0_0_3d1ff4e6ac7544e23cb20fbfb61c7cea.jpg

МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Саммит БРИКС в Казани показал, что желать победы над Россией глупо, безответственно и опасно, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.Замглавы сербского правительства в четверг участвует в минской конференции по Евразийской безопасности."Саммит БРИКС показал, насколько глупа политика попыток изоляции России, нагнетания страха от КНР, насколько глупо лишать Сербию возможности выбирать собственные альянсы. Так же глупо не желать мира в наше время, для нашего поколения, а желать победы над Россией. Это глупо, безответственно и опасно", - подчеркнул Вулин в своем выступлении.

https://ria.ru/20241031/ukraina-1981079833.html

россия

сербия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сербия, в мире, александр вулин, саммит брикс в казани в 2024 году, минск