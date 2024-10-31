https://ria.ru/20241031/vulin-1981101014.html
Желать победы над Россией глупо, заявил вице-премьер Сербии
Желать победы над Россией глупо, заявил вице-премьер Сербии - РИА Новости, 31.10.2024
Желать победы над Россией глупо, заявил вице-премьер Сербии
Саммит БРИКС в Казани показал, что желать победы над Россией глупо, безответственно и опасно, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:06
2024-10-31T12:06
2024-10-31T12:11
россия
сербия
в мире
александр вулин
саммит брикс в казани в 2024 году
минск
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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Саммит БРИКС в Казани показал, что желать победы над Россией глупо, безответственно и опасно, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.Замглавы сербского правительства в четверг участвует в минской конференции по Евразийской безопасности."Саммит БРИКС показал, насколько глупа политика попыток изоляции России, нагнетания страха от КНР, насколько глупо лишать Сербию возможности выбирать собственные альянсы. Так же глупо не желать мира в наше время, для нашего поколения, а желать победы над Россией. Это глупо, безответственно и опасно", - подчеркнул Вулин в своем выступлении.
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россия, сербия, в мире, александр вулин, саммит брикс в казани в 2024 году, минск
Россия, Сербия, В мире, Александр Вулин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Минск
Желать победы над Россией глупо, заявил вице-премьер Сербии
Вулин: желать победы над Россией глупо, безответственно и опасно