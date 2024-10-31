https://ria.ru/20241031/vuchich-1981194855.html

Вучич приедет в Москву на празднование 80-летия Победы

Вучич приедет в Москву на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 31.10.2024

Вучич приедет в Москву на празднование 80-летия Победы

Президент Сербии Александр Вучич приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости вице-премьер Александр... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T17:24

2024-10-31T17:24

2024-10-31T18:07

сербия

москва

в мире

россия

александр вучич

владимир путин

александр вулин

день победы. подготовка к празднику

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg

МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости вице-премьер Александр Вулин.По его словам, тогда же состоится встреча президентов России и Сербии."Не знаю, будет ли возможность встретиться раньше, но 9 мая в Москве они точно встретятся", — добавил он, отметив, что обсуждал этот вопрос с главой российского МИД Сергеем Лавровым.Вучич 20 октября впервые за два с половиной года поговорил с Владимиром Путиным по телефону и во время этой беседы получил приглашение приехать на День Победы. По словам сербского президента, для него будет честью присутствовать на параде в Москве.Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва планирует приглашать глав иностранных государств на празднование 80-летия Победы и будет рада всем, кто приедет.

https://ria.ru/20241008/putin-1977008991.html

https://ria.ru/20241030/slovakiya-1980875284.html

сербия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сербия, москва, в мире, россия, александр вучич, владимир путин, александр вулин, день победы. подготовка к празднику