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Вучич приедет в Москву на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 31.10.2024
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17:24 31.10.2024 (обновлено: 18:07 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/vuchich-1981194855.html
Вучич приедет в Москву на празднование 80-летия Победы
Вучич приедет в Москву на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 31.10.2024
Вучич приедет в Москву на празднование 80-летия Победы
Президент Сербии Александр Вучич приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости вице-премьер Александр... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:24
2024-10-31T18:07
сербия
москва
в мире
россия
александр вучич
владимир путин
александр вулин
день победы. подготовка к празднику
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МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости вице-премьер Александр Вулин.По его словам, тогда же состоится встреча президентов России и Сербии."Не знаю, будет ли возможность встретиться раньше, но 9 мая в Москве они точно встретятся", — добавил он, отметив, что обсуждал этот вопрос с главой российского МИД Сергеем Лавровым.Вучич 20 октября впервые за два с половиной года поговорил с Владимиром Путиным по телефону и во время этой беседы получил приглашение приехать на День Победы. По словам сербского президента, для него будет честью присутствовать на параде в Москве.Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва планирует приглашать глав иностранных государств на празднование 80-летия Победы и будет рада всем, кто приедет.
https://ria.ru/20241008/putin-1977008991.html
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сербия, москва, в мире, россия, александр вучич, владимир путин, александр вулин, день победы. подготовка к празднику
Сербия, Москва, В мире, Россия, Александр Вучич, Владимир Путин, Александр Вулин, День Победы. Подготовка к празднику
Вучич приедет в Москву на празднование 80-летия Победы

Вице-премьер Сербии Вулин: Вучич встретится с Путиным 9 мая

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
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МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости вице-премьер Александр Вулин.
По его словам, тогда же состоится встреча президентов России и Сербии.
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8 октября, 16:18
"Не знаю, будет ли возможность встретиться раньше, но 9 мая в Москве они точно встретятся", — добавил он, отметив, что обсуждал этот вопрос с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Вучич 20 октября впервые за два с половиной года поговорил с Владимиром Путиным по телефону и во время этой беседы получил приглашение приехать на День Победы. По словам сербского президента, для него будет честью присутствовать на параде в Москве.
Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва планирует приглашать глав иностранных государств на празднование 80-летия Победы и будет рада всем, кто приедет.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Премьер Словакии заявил о желании посетить Москву по случаю Дня Победы
30 октября, 11:52
 
СербияМоскваВ миреРоссияАлександр ВучичВладимир ПутинАлександр ВулинДень Победы. Подготовка к празднику
 
 
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