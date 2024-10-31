"Фронт обрушился": британский офицер резко высказался о ВСУ
Telegraph: ВСУ отказываются принимать западную тактику
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украинские военные отказываются от принятия западной тактики на поле боя, пишет газета Telegraph со ссылкой на одного из британских офицеров, обучавших солдат ВСУ.
"Несмотря на то что они получают западные системы вооружения и боеприпасы НАТО, они по-прежнему отказываются адаптироваться к западной тактике", — пожаловался он.
Как отмечает издание, ВСУ также столкнулись с огромными проблемами по набору личного состава из-за нежелания украинцев идти на фронт, что, в свою очередь, вынуждает Киев ужесточать методы мобилизации.
Все это приводит к неудачам на фронте, которые вызывают недовольство у западных партнеров Украины, пишет газета.
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"Слова генерала Марченко о том, что "фронт обрушился", редко можно услышать от украинских командиров, но западные официальные лица на своих брифингах с гораздо большим пессимизмом говорят о шансах Украины одержать победу", — говорится в публикации.
Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.
Сегодня Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. Во вторник стало известно об освобождении населенных пунктов Горняк, Катериновка, Доброволье и Селидово в ДНР.
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