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"Фронт обрушился": британский офицер резко высказался о ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:02 31.10.2024 (обновлено: 22:13 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/vsu-1981244565.html
"Фронт обрушился": британский офицер резко высказался о ВСУ
"Фронт обрушился": британский офицер резко высказался о ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024
"Фронт обрушился": британский офицер резко высказался о ВСУ
Украинские военные отказываются от принятия западной тактики на поле боя, пишет газета Telegraph со ссылкой на одного из британских офицеров, обучавших солдат... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T22:02
2024-10-31T22:13
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украинские военные отказываются от принятия западной тактики на поле боя, пишет газета Telegraph со ссылкой на одного из британских офицеров, обучавших солдат ВСУ."Несмотря на то что они получают западные системы вооружения и боеприпасы НАТО, они по-прежнему отказываются адаптироваться к западной тактике", — пожаловался он.Как отмечает издание, ВСУ также столкнулись с огромными проблемами по набору личного состава из-за нежелания украинцев идти на фронт, что, в свою очередь, вынуждает Киев ужесточать методы мобилизации.Все это приводит к неудачам на фронте, которые вызывают недовольство у западных партнеров Украины, пишет газета."Слова генерала Марченко о том, что "фронт обрушился", редко можно услышать от украинских командиров, но западные официальные лица на своих брифингах с гораздо большим пессимизмом говорят о шансах Украины одержать победу", — говорится в публикации.Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.Сегодня Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. Во вторник стало известно об освобождении населенных пунктов Горняк, Катериновка, Доброволье и Селидово в ДНР.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981170051.html
https://ria.ru/20241031/ssha-1981207079.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Запад, НАТО, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Фронт обрушился": британский офицер резко высказался о ВСУ

Telegraph: ВСУ отказываются принимать западную тактику

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украинские военные отказываются от принятия западной тактики на поле боя, пишет газета Telegraph со ссылкой на одного из британских офицеров, обучавших солдат ВСУ.
"Несмотря на то что они получают западные системы вооружения и боеприпасы НАТО, они по-прежнему отказываются адаптироваться к западной тактике", — пожаловался он.
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Как отмечает издание, ВСУ также столкнулись с огромными проблемами по набору личного состава из-за нежелания украинцев идти на фронт, что, в свою очередь, вынуждает Киев ужесточать методы мобилизации.
Все это приводит к неудачам на фронте, которые вызывают недовольство у западных партнеров Украины, пишет газета.
«
"Слова генерала Марченко о том, что "фронт обрушился", редко можно услышать от украинских командиров, но западные официальные лица на своих брифингах с гораздо большим пессимизмом говорят о шансах Украины одержать победу", — говорится в публикации.
Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.
Сегодня Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. Во вторник стало известно об освобождении населенных пунктов Горняк, Катериновка, Доброволье и Селидово в ДНР.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияЗападНАТОУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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