https://ria.ru/20241031/vsu-1981244565.html

"Фронт обрушился": британский офицер резко высказался о ВСУ

"Фронт обрушился": британский офицер резко высказался о ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024

"Фронт обрушился": британский офицер резко высказался о ВСУ

Украинские военные отказываются от принятия западной тактики на поле боя, пишет газета Telegraph со ссылкой на одного из британских офицеров, обучавших солдат... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T22:02

2024-10-31T22:02

2024-10-31T22:13

специальная военная операция на украине

в мире

великобритания

запад

нато

украина

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978489084_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a66077dd0db8b88ea6844476ec68c404.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украинские военные отказываются от принятия западной тактики на поле боя, пишет газета Telegraph со ссылкой на одного из британских офицеров, обучавших солдат ВСУ."Несмотря на то что они получают западные системы вооружения и боеприпасы НАТО, они по-прежнему отказываются адаптироваться к западной тактике", — пожаловался он.Как отмечает издание, ВСУ также столкнулись с огромными проблемами по набору личного состава из-за нежелания украинцев идти на фронт, что, в свою очередь, вынуждает Киев ужесточать методы мобилизации.Все это приводит к неудачам на фронте, которые вызывают недовольство у западных партнеров Украины, пишет газета."Слова генерала Марченко о том, что "фронт обрушился", редко можно услышать от украинских командиров, но западные официальные лица на своих брифингах с гораздо большим пессимизмом говорят о шансах Украины одержать победу", — говорится в публикации.Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.Сегодня Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. Во вторник стало известно об освобождении населенных пунктов Горняк, Катериновка, Доброволье и Селидово в ДНР.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981170051.html

https://ria.ru/20241031/ssha-1981207079.html

великобритания

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, запад, нато, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф