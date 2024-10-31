https://ria.ru/20241031/vsu-1981179453.html

В Харьковской ВГА заявили о переполненных солдатами ВСУ моргах

В Харьковской ВГА заявили о переполненных солдатами ВСУ моргах - РИА Новости, 31.10.2024

В Харьковской ВГА заявили о переполненных солдатами ВСУ моргах

Массовая гибель военных ВСУ фиксируется на волчанском, купянском и курском направлениях, в моргах не хватает мест, сообщил журналистам заместитель главы... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:23

2024-10-31T16:23

2024-10-31T16:23

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Массовая гибель военных ВСУ фиксируется на волчанском, купянском и курском направлениях, в моргах не хватает мест, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. "Сотрудниками управления внутренних дел (администрации - ред.) Харьковской области получена информация, что в филиалы Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы массово продолжают поступать погибшие военнослужащие ВСУ с волчанского, купянского и курского направлений… При этом существует проблема катастрофического отсутствия мест для хранения тел", - сообщил Лисняк. По его словам, на названных им направлениях потери несут такие подразделения противника, как 57-я отдельная мотопехотная бригада, 71-я отдельная егерская бригада, 8-й отдельный полк специального назначения, организация "Русский добровольческий корпус"* и другие.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241031/ukraina-1981159153.html

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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина