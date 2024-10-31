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В Харьковской ВГА заявили о переполненных солдатами ВСУ моргах
В Харьковской ВГА заявили о переполненных солдатами ВСУ моргах - РИА Новости, 31.10.2024
В Харьковской ВГА заявили о переполненных солдатами ВСУ моргах
Массовая гибель военных ВСУ фиксируется на волчанском, купянском и курском направлениях, в моргах не хватает мест, сообщил журналистам заместитель главы... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:23
2024-10-31T16:23
2024-10-31T16:23
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Массовая гибель военных ВСУ фиксируется на волчанском, купянском и курском направлениях, в моргах не хватает мест, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. "Сотрудниками управления внутренних дел (администрации - ред.) Харьковской области получена информация, что в филиалы Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы массово продолжают поступать погибшие военнослужащие ВСУ с волчанского, купянского и курского направлений… При этом существует проблема катастрофического отсутствия мест для хранения тел", - сообщил Лисняк. По его словам, на названных им направлениях потери несут такие подразделения противника, как 57-я отдельная мотопехотная бригада, 71-я отдельная егерская бригада, 8-й отдельный полк специального назначения, организация "Русский добровольческий корпус"* и другие.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В Харьковской ВГА заявили о переполненных солдатами ВСУ моргах
Замглавы Харьковской ВГА: морги переполнены из-за массовой гибели солдат ВСУ
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Массовая гибель военных ВСУ фиксируется на волчанском, купянском и курском направлениях, в моргах не хватает мест, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
"Сотрудниками управления внутренних дел (администрации - ред.) Харьковской области получена информация, что в филиалы Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы массово продолжают поступать погибшие военнослужащие ВСУ с волчанского, купянского и курского направлений… При этом существует проблема катастрофического отсутствия мест для хранения тел", - сообщил Лисняк.
По его словам, на названных им направлениях потери несут такие подразделения противника, как 57-я отдельная мотопехотная бригада, 71-я отдельная егерская бригада, 8-й отдельный полк специального назначения, организация "Русский добровольческий корпус"* и другие.
* Запрещенная в России террористическая организация.