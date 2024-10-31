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В Харьковской ВГА заявили о переполненных солдатами ВСУ моргах - РИА Новости, 31.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:23 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/vsu-1981179453.html
В Харьковской ВГА заявили о переполненных солдатами ВСУ моргах
В Харьковской ВГА заявили о переполненных солдатами ВСУ моргах - РИА Новости, 31.10.2024
В Харьковской ВГА заявили о переполненных солдатами ВСУ моргах
Массовая гибель военных ВСУ фиксируется на волчанском, купянском и курском направлениях, в моргах не хватает мест, сообщил журналистам заместитель главы... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:23
2024-10-31T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Массовая гибель военных ВСУ фиксируется на волчанском, купянском и курском направлениях, в моргах не хватает мест, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. "Сотрудниками управления внутренних дел (администрации - ред.) Харьковской области получена информация, что в филиалы Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы массово продолжают поступать погибшие военнослужащие ВСУ с волчанского, купянского и курского направлений… При этом существует проблема катастрофического отсутствия мест для хранения тел", - сообщил Лисняк. По его словам, на названных им направлениях потери несут такие подразделения противника, как 57-я отдельная мотопехотная бригада, 71-я отдельная егерская бригада, 8-й отдельный полк специального назначения, организация "Русский добровольческий корпус"* и другие.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241031/ukraina-1981159153.html
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В Харьковской ВГА заявили о переполненных солдатами ВСУ моргах

Замглавы Харьковской ВГА: морги переполнены из-за массовой гибели солдат ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Массовая гибель военных ВСУ фиксируется на волчанском, купянском и курском направлениях, в моргах не хватает мест, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
"Сотрудниками управления внутренних дел (администрации - ред.) Харьковской области получена информация, что в филиалы Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы массово продолжают поступать погибшие военнослужащие ВСУ с волчанского, купянского и курского направлений… При этом существует проблема катастрофического отсутствия мест для хранения тел", - сообщил Лисняк.
По его словам, на названных им направлениях потери несут такие подразделения противника, как 57-я отдельная мотопехотная бригада, 71-я отдельная егерская бригада, 8-й отдельный полк специального назначения, организация "Русский добровольческий корпус"* и другие.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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