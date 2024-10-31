https://ria.ru/20241031/vsu-1981140965.html
ВСУ пять раз пытались устранить главу администрации Васильевки
ВСУ пять раз пытались устранить главу администрации Васильевки - РИА Новости, 31.10.2024
ВСУ пять раз пытались устранить главу администрации Васильевки
Глава администрации города Васильевка Запорожской области Наталья Романиченко рассказала РИА Новости, что украинские силовики пять раз пытались ее устранить... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:53
2024-10-31T13:53
2024-10-31T13:53
запорожская область
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 31 окт – РИА Новости. Глава администрации города Васильевка Запорожской области Наталья Романиченко рассказала РИА Новости, что украинские силовики пять раз пытались ее устранить после начала СВО. Более недели назад ударный БПЛА атаковал ее кабинет в момент приема граждан, по счастливой случайности никто не пострадал. "Был прилет в мой кабинет. Это покушение. Это не первый прилет. За три дня – два раза. Понятно, что хотят достичь какой-то мнимой победы. Мы все прекрасно понимаем: даже если не будет меня, будет другой какой-то человек на моем месте, который будет работать во благо населения… Если считать дрон – это пятый раз", - заявила Романиченко. Власти региона 22 октября сообщили, что в 15.45 преступный киевский режим предпринял атаку по Васильевке, беспилотник с боеприпасом "снова был направлен к зданию районной администрации", удар пришелся на место расположения кабинета главы Васильевского муниципального округа Натальи Романиченко.
https://ria.ru/20241026/donetsk-1980300311.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область
ВСУ пять раз пытались устранить главу администрации Васильевки
Силовики ВСУ пять раз покушались на главу Васильевки после начала СВО
ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 31 окт – РИА Новости. Глава администрации города Васильевка Запорожской области Наталья Романиченко рассказала РИА Новости, что украинские силовики пять раз пытались ее устранить после начала СВО.
Более недели назад ударный БПЛА атаковал ее кабинет в момент приема граждан, по счастливой случайности никто не пострадал.
"Был прилет в мой кабинет. Это покушение. Это не первый прилет. За три дня – два раза. Понятно, что хотят достичь какой-то мнимой победы. Мы все прекрасно понимаем: даже если не будет меня, будет другой какой-то человек на моем месте, который будет работать во благо населения… Если считать дрон – это пятый раз", - заявила Романиченко.
Власти региона 22 октября сообщили, что в 15.45 преступный киевский режим предпринял атаку по Васильевке, беспилотник с боеприпасом "снова был направлен к зданию районной администрации", удар пришелся на место расположения кабинета главы Васильевского муниципального округа Натальи Романиченко.