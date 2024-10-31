https://ria.ru/20241031/vsu-1981034849.html

Жительница Волчанска рассказала, как ВСУ расправляются с местными жителями

Жительница Волчанска рассказала, как ВСУ расправляются с местными жителями - РИА Новости, 31.10.2024

Жительница Волчанска рассказала, как ВСУ расправляются с местными жителями

Жительница Волчанска Харьковской области рассказала, что украинские военные выследили ее знакомую, которая присматривала за опустевшими домами в городе во... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T04:56

2024-10-31T04:56

2024-10-31T08:26

специальная военная операция на украине

харьковская область

волчанск

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Жительница Волчанска Харьковской области рассказала, что украинские военные выследили ее знакомую, которая присматривала за опустевшими домами в городе во избежание мародерства, и расстреляли ее дом из гранатомета, соответствующая видеозапись, где свидетельница дает показания, оказалась в распоряжении РИА Новости. Как сообщил РИА Новости официальный представитель УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Михаил Шешкин, в правоохранительные органы обратилась эвакуированная жительница Волчанска и рассказала о том, как украинские военные в начале июля расправились с ее знакомой. "Пришла соседка в 5 часов утра и говорит: горит (соседний частный дом – ред.). Мы все собрались, все побежали. Крыша взорвана, был сильный, конечно, взрыв. Крышу полностью сорвало, дом горел. Когда мужчины вскрыли двери, оттуда пыхнуло пламя, начали тушить, но не смогли, горел утеплитель, на нее (хозяйку дома – ред.) все это капало", - говорит женщина на видео. По словам свидетельницы, погибшая женщина присматривала за домами соседей, которые уже выехали из Волчанска, чтобы не было мародерства, кормила кур. На той же улице, где она жила, расположились и военные ВСУ. "И они (ВСУ – ред.) выследили ее. Если бы взрыв был сильнее, пострадали бы все постройки. А только пострадал один дом, и она пострадала", - отметила свидетельница. По данным ВГА, украинские военные расстреляли дом из гранатомёта, погибшая – гражданка России 1960 года, возбуждено уголовное дело "по факту убийства, совершенного по мотивам политической, идеологической ненависти, в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов". По информации ВГА, военные убили мирную жительницу из-за того, что она была свидетелем их мародерства.

https://ria.ru/20241030/ukraina-1980998550.html

https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1981010971.html

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Жительница Волчанска: украинские боевики расстреляли дом соседки из гранатомета Жительница Волчанска Харьковской области рассказала, что украинские боевики выследили ее знакомую, которая присматривала за опустевшими домами в городе во избежание мародерства, и расстреляли ее дом из гранатомета. Видеозапись, где свидетельница дает показания, оказалась в распоряжении РИА Новости. 2024-10-31T04:56 true PT1M17S

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харьковская область, волчанск, россия, вооруженные силы украины, происшествия