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Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 31.10.2024
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 34 раза обстреляли ДНР, выпустив 116 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T00:12
2024-10-31T00:12
2024-10-31T00:12
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 34 раза обстреляли ДНР, выпустив 116 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Тридцать четыре обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 116 боеприпасов. По данным представительства, поступила информации о двух раненных мирных жителях. В предыдущие сутки было зафиксировано 30 обстрелов.
https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1981010971.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за сутки 34 раза обстреляли территорию республики