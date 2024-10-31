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Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 31.10.2024
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00:12 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/vsu-1981022142.html
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 31.10.2024
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 34 раза обстреляли ДНР, выпустив 116 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T00:12
2024-10-31T00:12
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 34 раза обстреляли ДНР, выпустив 116 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Тридцать четыре обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 116 боеприпасов. По данным представительства, поступила информации о двух раненных мирных жителях. В предыдущие сутки было зафиксировано 30 обстрелов.
https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1981010971.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за сутки 34 раза обстреляли территорию республики

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 34 раза обстреляли ДНР, выпустив 116 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Тридцать четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Тридцать четыре обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что всего было выпущено 116 боеприпасов.
По данным представительства, поступила информации о двух раненных мирных жителях.
В предыдущие сутки было зафиксировано 30 обстрелов.
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