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ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 31.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 31.10.2024 (обновлено: 05:15 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/vs-1981035193.html
ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области
ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 31.10.2024
ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области
Минометные расчеты новороссийских десантников нанесли удар по опорному пункту украинских боевиков на ореховском направлении в Запорожской области, противник... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T05:04
2024-10-31T05:15
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Минометные расчеты новороссийских десантников нанесли удар по опорному пункту украинских боевиков на ореховском направлении в Запорожской области, противник понес потери в личном составе, рассказали журналистам в Министерстве обороны России. "Расчеты 120-мм минометов Новороссийских десантников нанесли огневое поражение и уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте на ореховском направлении в Запорожской области", — сообщили в ведомстве. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241031/vsu-1981034849.html
россия
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области

Минобороны сообщило об ударе по опорному пункту ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б"
Военнослужащий ВС РФ несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" . Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Минометные расчеты новороссийских десантников нанесли удар по опорному пункту украинских боевиков на ореховском направлении в Запорожской области, противник понес потери в личном составе, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
"Расчеты 120-мм минометов Новороссийских десантников нанесли огневое поражение и уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте на ореховском направлении в Запорожской области", — сообщили в ведомстве.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Жительница Волчанска: украинские боевики расстреляли дом соседки из гранатомета - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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Вчера, 04:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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