https://ria.ru/20241031/vs-1981035193.html
ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области
ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 31.10.2024
ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области
Минометные расчеты новороссийских десантников нанесли удар по опорному пункту украинских боевиков на ореховском направлении в Запорожской области, противник... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T05:04
2024-10-31T05:04
2024-10-31T05:15
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907605306_0:208:2903:1841_1920x0_80_0_0_56668ec0eaccc2f6b213b0a1d7cb7363.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Минометные расчеты новороссийских десантников нанесли удар по опорному пункту украинских боевиков на ореховском направлении в Запорожской области, противник понес потери в личном составе, рассказали журналистам в Министерстве обороны России. "Расчеты 120-мм минометов Новороссийских десантников нанесли огневое поражение и уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте на ореховском направлении в Запорожской области", — сообщили в ведомстве. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241031/vsu-1981034849.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907605306_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_a29997654d8dac27c7288aca55b31d99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области
Минобороны сообщило об ударе по опорному пункту ВСУ на Ореховском направлении