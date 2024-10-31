https://ria.ru/20241031/vs-1981035193.html

ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области

ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 31.10.2024

ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области

Минометные расчеты новороссийских десантников нанесли удар по опорному пункту украинских боевиков на ореховском направлении в Запорожской области, противник... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T05:04

2024-10-31T05:04

2024-10-31T05:15

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Минометные расчеты новороссийских десантников нанесли удар по опорному пункту украинских боевиков на ореховском направлении в Запорожской области, противник понес потери в личном составе, рассказали журналистам в Министерстве обороны России. "Расчеты 120-мм минометов Новороссийских десантников нанесли огневое поражение и уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте на ореховском направлении в Запорожской области", — сообщили в ведомстве. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность