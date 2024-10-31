https://ria.ru/20241031/voennye-1981089904.html
В Курской области уничтожили более ста украинских военных
В Курской области уничтожили более ста украинских военных - РИА Новости, 31.10.2024
В Курской области уничтожили более ста украинских военных
Более 100 украинских военных и 4 опорных пункта уничтожены в результате наступления на позиции ВСУ в Курской области, сообщила Росгвардия. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:40
2024-10-31T11:40
2024-10-31T11:41
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
т-72б3м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980718587_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_a41ad336e6a0b61c774eaab22f3a3e53.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 100 украинских военных и 4 опорных пункта уничтожены в результате наступления на позиции ВСУ в Курской области, сообщила Росгвардия. Как отмечается в телеграм-канале Росгвардии, полученные разведкой сведения позволили спецназовцам спланировать и осуществить совместно с артиллеристами ВС РФ "успешные наступательные действия на позиции противника" в Курской области. "В результате атаки уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 4 опорных пункта, 3 огневые позиции и 3 станции РЭБ. Кроме того, спецназом Росгвардии подавлен БПЛА "Лелека" и захвачен крупнокалиберный пулемёт Browning M2", - говорится в сообщении. Добавляется, что огневая группа Росгвардии поразила позиции ВСУ с применением танков Т-72Б3М, FPV-дронов и миномётов 2Б11.
https://ria.ru/20241031/udar-1981071894.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980718587_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_e83ae28cd62c2131c544ac8e3c67288c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, т-72б3м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Т-72Б3М
В Курской области уничтожили более ста украинских военных
Росгвардия: в Курской области уничтожили более ста украинских военных