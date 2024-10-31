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В Курской области уничтожили более ста украинских военных - РИА Новости, 31.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:40 31.10.2024 (обновлено: 11:41 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/voennye-1981089904.html
В Курской области уничтожили более ста украинских военных
В Курской области уничтожили более ста украинских военных - РИА Новости, 31.10.2024
В Курской области уничтожили более ста украинских военных
Более 100 украинских военных и 4 опорных пункта уничтожены в результате наступления на позиции ВСУ в Курской области, сообщила Росгвардия. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:40
2024-10-31T11:41
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
т-72б3м
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 100 украинских военных и 4 опорных пункта уничтожены в результате наступления на позиции ВСУ в Курской области, сообщила Росгвардия. Как отмечается в телеграм-канале Росгвардии, полученные разведкой сведения позволили спецназовцам спланировать и осуществить совместно с артиллеристами ВС РФ "успешные наступательные действия на позиции противника" в Курской области. "В результате атаки уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 4 опорных пункта, 3 огневые позиции и 3 станции РЭБ. Кроме того, спецназом Росгвардии подавлен БПЛА "Лелека" и захвачен крупнокалиберный пулемёт Browning M2", - говорится в сообщении. Добавляется, что огневая группа Росгвардии поразила позиции ВСУ с применением танков Т-72Б3М, FPV-дронов и миномётов 2Б11.
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безопасность, курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, т-72б3м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Т-72Б3М
В Курской области уничтожили более ста украинских военных

Росгвардия: в Курской области уничтожили более ста украинских военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 100 украинских военных и 4 опорных пункта уничтожены в результате наступления на позиции ВСУ в Курской области, сообщила Росгвардия.
Как отмечается в телеграм-канале Росгвардии, полученные разведкой сведения позволили спецназовцам спланировать и осуществить совместно с артиллеристами ВС РФ "успешные наступательные действия на позиции противника" в Курской области.
"В результате атаки уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 4 опорных пункта, 3 огневые позиции и 3 станции РЭБ. Кроме того, спецназом Росгвардии подавлен БПЛА "Лелека" и захвачен крупнокалиберный пулемёт Browning M2", - говорится в сообщении.
Добавляется, что огневая группа Росгвардии поразила позиции ВСУ с применением танков Т-72Б3М, FPV-дронов и миномётов 2Б11.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФТ-72Б3М
 
 
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