https://ria.ru/20241031/voennye-1981089904.html

В Курской области уничтожили более ста украинских военных

В Курской области уничтожили более ста украинских военных - РИА Новости, 31.10.2024

В Курской области уничтожили более ста украинских военных

Более 100 украинских военных и 4 опорных пункта уничтожены в результате наступления на позиции ВСУ в Курской области, сообщила Росгвардия. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:40

2024-10-31T11:40

2024-10-31T11:41

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

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т-72б3м

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 100 украинских военных и 4 опорных пункта уничтожены в результате наступления на позиции ВСУ в Курской области, сообщила Росгвардия. Как отмечается в телеграм-канале Росгвардии, полученные разведкой сведения позволили спецназовцам спланировать и осуществить совместно с артиллеристами ВС РФ "успешные наступательные действия на позиции противника" в Курской области. "В результате атаки уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 4 опорных пункта, 3 огневые позиции и 3 станции РЭБ. Кроме того, спецназом Росгвардии подавлен БПЛА "Лелека" и захвачен крупнокалиберный пулемёт Browning M2", - говорится в сообщении. Добавляется, что огневая группа Росгвардии поразила позиции ВСУ с применением танков Т-72Б3М, FPV-дронов и миномётов 2Б11.

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безопасность, курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, т-72б3м