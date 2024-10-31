https://ria.ru/20241031/voda-1981028298.html

Счетная палата предложила поддержать сферу питьевого водоснабжения

Счетная палата предложила поддержать сферу питьевого водоснабжения - РИА Новости, 31.10.2024

Счетная палата предложила поддержать сферу питьевого водоснабжения

Счетная палата России проверила в 2022-2023 годах текущее состояние сферы питьевого водоснабжения и в итоговых материалах обратила внимание на отсутствие... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T02:13

2024-10-31T02:13

2024-10-31T02:25

наталья трунова

россия

жкх

счетная палата рф

водоснабжение

вода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928278841_0:119:3126:1877_1920x0_80_0_0_e233221cdc160bae0cbb307368390e30.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Счетная палата России проверила в 2022-2023 годах текущее состояние сферы питьевого водоснабжения и в итоговых материалах обратила внимание на отсутствие комплексного подхода к решению ключевых задач отрасли, предложив разработать отдельный федеральный проект для развития этого сектора. "Одно из ключевых предложений - сформировать отдельный федеральный проект, структурированный как меню поддержки и объединяющий различные федеральные инструменты финансового обеспечения сферы питьевого водоснабжения", - говорится в материалах. В этом проекте должны быть определены основные принципы предоставления целевых средств из федерального бюджета с учетом наличия объектов в схемах водоснабжения и водоотведения, наличия утвержденных инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций и обязательств по их выполнению, считают аудиторы. В том числе в проекте должно учитываться обеспечение расчетов за коммунальные ресурсы с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах, отмечается в материалах. При проверке аудиторы выявили в сфере водоснабжения ряд системных проблем и нерешенных задач, в том числе по ликвидации накопленного износа объектов водоснабжения и уменьшению потерь воды на сетях водоснабжения. Также среди проблем Счетная палата выделяет повышение инвестиционной привлекательности и уровня цифровизации сектора, а также обеспечение конкурентоспособности заработной палаты в этой сфере. Так, по мнению Счетной палаты, необходима систематизация мер по развитию водоснабжения, реализуемых на федеральном уровне. "Мероприятия по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения носят разрозненный характер и системно не взаимоувязаны по целям, задачам, срокам, показателям и исполнителям", - отмечает аудитор Наталья Трунова. Как поясняет Трунова, финансовые ресурсы рассредоточены между федеральными программами и проектами, которые реализуют разные федеральные органы исполнительной власти и институты развития, и такая ситуация не способствует концентрации ресурсов на достижении целевых показателей, установленных в Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ. Кроме того, контрольное ведомство при проверке отметило улучшение отдельных показателей отрасли в среднем по стране. "Например, увеличилась на 3% доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, а расход воды на хозяйственно-питьевые нужды снизился на 2,4%", - сказала Трунова.

https://ria.ru/20241021/nauka-1978701687.html

https://ria.ru/20241005/voda-1976517465.html

https://realty.ria.ru/20241029/dinastiya-1978339255.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья трунова, россия, жкх, счетная палата рф, водоснабжение, вода