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Счетная палата предложила поддержать сферу питьевого водоснабжения - РИА Новости, 31.10.2024
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02:13 31.10.2024 (обновлено: 02:25 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/voda-1981028298.html
Счетная палата предложила поддержать сферу питьевого водоснабжения
Счетная палата предложила поддержать сферу питьевого водоснабжения - РИА Новости, 31.10.2024
Счетная палата предложила поддержать сферу питьевого водоснабжения
Счетная палата России проверила в 2022-2023 годах текущее состояние сферы питьевого водоснабжения и в итоговых материалах обратила внимание на отсутствие... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T02:13
2024-10-31T02:25
наталья трунова
россия
жкх
счетная палата рф
водоснабжение
вода
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Счетная палата России проверила в 2022-2023 годах текущее состояние сферы питьевого водоснабжения и в итоговых материалах обратила внимание на отсутствие комплексного подхода к решению ключевых задач отрасли, предложив разработать отдельный федеральный проект для развития этого сектора. "Одно из ключевых предложений - сформировать отдельный федеральный проект, структурированный как меню поддержки и объединяющий различные федеральные инструменты финансового обеспечения сферы питьевого водоснабжения", - говорится в материалах. В этом проекте должны быть определены основные принципы предоставления целевых средств из федерального бюджета с учетом наличия объектов в схемах водоснабжения и водоотведения, наличия утвержденных инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций и обязательств по их выполнению, считают аудиторы. В том числе в проекте должно учитываться обеспечение расчетов за коммунальные ресурсы с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах, отмечается в материалах. При проверке аудиторы выявили в сфере водоснабжения ряд системных проблем и нерешенных задач, в том числе по ликвидации накопленного износа объектов водоснабжения и уменьшению потерь воды на сетях водоснабжения. Также среди проблем Счетная палата выделяет повышение инвестиционной привлекательности и уровня цифровизации сектора, а также обеспечение конкурентоспособности заработной палаты в этой сфере. Так, по мнению Счетной палаты, необходима систематизация мер по развитию водоснабжения, реализуемых на федеральном уровне. "Мероприятия по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения носят разрозненный характер и системно не взаимоувязаны по целям, задачам, срокам, показателям и исполнителям", - отмечает аудитор Наталья Трунова. Как поясняет Трунова, финансовые ресурсы рассредоточены между федеральными программами и проектами, которые реализуют разные федеральные органы исполнительной власти и институты развития, и такая ситуация не способствует концентрации ресурсов на достижении целевых показателей, установленных в Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ. Кроме того, контрольное ведомство при проверке отметило улучшение отдельных показателей отрасли в среднем по стране. "Например, увеличилась на 3% доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, а расход воды на хозяйственно-питьевые нужды снизился на 2,4%", - сказала Трунова.
https://ria.ru/20241021/nauka-1978701687.html
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наталья трунова, россия, жкх, счетная палата рф, водоснабжение, вода
Наталья Трунова, Россия, ЖКХ, Счетная палата РФ, Водоснабжение, Вода
Счетная палата предложила поддержать сферу питьевого водоснабжения

Счетная палата предложила сформировать федеральный проект для поддержки сектора

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСеверная станция водоподготовки в Москве
Северная станция водоподготовки в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Северная станция водоподготовки в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Счетная палата России проверила в 2022-2023 годах текущее состояние сферы питьевого водоснабжения и в итоговых материалах обратила внимание на отсутствие комплексного подхода к решению ключевых задач отрасли, предложив разработать отдельный федеральный проект для развития этого сектора.
"Одно из ключевых предложений - сформировать отдельный федеральный проект, структурированный как меню поддержки и объединяющий различные федеральные инструменты финансового обеспечения сферы питьевого водоснабжения", - говорится в материалах.
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В этом проекте должны быть определены основные принципы предоставления целевых средств из федерального бюджета с учетом наличия объектов в схемах водоснабжения и водоотведения, наличия утвержденных инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций и обязательств по их выполнению, считают аудиторы. В том числе в проекте должно учитываться обеспечение расчетов за коммунальные ресурсы с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах, отмечается в материалах.
При проверке аудиторы выявили в сфере водоснабжения ряд системных проблем и нерешенных задач, в том числе по ликвидации накопленного износа объектов водоснабжения и уменьшению потерь воды на сетях водоснабжения. Также среди проблем Счетная палата выделяет повышение инвестиционной привлекательности и уровня цифровизации сектора, а также обеспечение конкурентоспособности заработной палаты в этой сфере.
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Так, по мнению Счетной палаты, необходима систематизация мер по развитию водоснабжения, реализуемых на федеральном уровне.
"Мероприятия по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения носят разрозненный характер и системно не взаимоувязаны по целям, задачам, срокам, показателям и исполнителям", - отмечает аудитор Наталья Трунова.
Как поясняет Трунова, финансовые ресурсы рассредоточены между федеральными программами и проектами, которые реализуют разные федеральные органы исполнительной власти и институты развития, и такая ситуация не способствует концентрации ресурсов на достижении целевых показателей, установленных в Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ.
Кроме того, контрольное ведомство при проверке отметило улучшение отдельных показателей отрасли в среднем по стране. "Например, увеличилась на 3% доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, а расход воды на хозяйственно-питьевые нужды снизился на 2,4%", - сказала Трунова.
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Наталья ТруноваРоссияЖКХСчетная палата РФВодоснабжениеВода
 
 
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