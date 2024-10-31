https://ria.ru/20241031/utechka-1981246102.html

На одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды

На одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды - РИА Новости, 31.10.2024

На одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды

На одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружили утечку воды, ведутся ремонтные работы, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T22:29

2024-10-31T22:29

2024-10-31T23:04

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружили утечку воды, ведутся ремонтные работы, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Во вторник, 29 октября, эксперты организации посетили энергоблок № 1 после получения информации об утечке воды в системе поддержки насоса теплоносителя реактора. Для проведения сварочных работ необходимо было снизить давление в первом контуре до атмосферного уровня. Сейчас продолжается радиографическая проверка сварных швов. "Агентство продолжит внимательно следить за этим вопросом, хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности. В целом регулярное техническое обслуживание оборудования <...> является сложной задачей для ЗАЭС во время конфликта", — говорится в заявлении МАГАТЭ.Отмечается, что специалисты организации, размещенные на станции, продолжают ежедневно слышать звуки взрывов, при этом сообщения о каких-либо повреждениях на объекте не поступали.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе, там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022-го объект перешел в собственность России.

https://ria.ru/20241018/zaes-1978646887.html

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в мире, энергодар, европа, магатэ, запорожская аэс, происшествия