https://ria.ru/20241031/utechka-1981246102.html
На одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды
На одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды - РИА Новости, 31.10.2024
На одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды
На одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружили утечку воды, ведутся ремонтные работы, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T22:29
2024-10-31T22:29
2024-10-31T23:04
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружили утечку воды, ведутся ремонтные работы, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Во вторник, 29 октября, эксперты организации посетили энергоблок № 1 после получения информации об утечке воды в системе поддержки насоса теплоносителя реактора. Для проведения сварочных работ необходимо было снизить давление в первом контуре до атмосферного уровня. Сейчас продолжается радиографическая проверка сварных швов. "Агентство продолжит внимательно следить за этим вопросом, хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности. В целом регулярное техническое обслуживание оборудования <...> является сложной задачей для ЗАЭС во время конфликта", — говорится в заявлении МАГАТЭ.Отмечается, что специалисты организации, размещенные на станции, продолжают ежедневно слышать звуки взрывов, при этом сообщения о каких-либо повреждениях на объекте не поступали.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе, там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022-го объект перешел в собственность России.
https://ria.ru/20241018/zaes-1978646887.html
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в мире, энергодар, европа, магатэ, запорожская аэс, происшествия
В мире, Энергодар, Европа, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Происшествия
На одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды
МАГАТЭ: на одном из реакторов ЗАЭС выявили утечку воды, идут ремонтные работы
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружили утечку воды, ведутся ремонтные работы, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Во вторник, 29 октября, эксперты организации посетили энергоблок № 1 после получения информации об утечке воды в системе поддержки насоса теплоносителя реактора. Для проведения сварочных работ необходимо было снизить давление в первом контуре до атмосферного уровня. Сейчас продолжается радиографическая проверка сварных швов.
"Агентство продолжит внимательно следить за этим вопросом, хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности. В целом регулярное техническое обслуживание оборудования <...> является сложной задачей для ЗАЭС во время конфликта", — говорится в заявлении МАГАТЭ.
Отмечается, что специалисты организации, размещенные на станции, продолжают ежедневно слышать звуки взрывов, при этом сообщения о каких-либо повреждениях на объекте не поступали.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе, там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022-го объект перешел в собственность России
.