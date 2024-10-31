https://ria.ru/20241031/uscherb-1981034342.html

Ущерб по делу о некачественном питании для российской армии не возмещен

Ущерб по делу о некачественном питании для российской армии не возмещен - РИА Новости, 31.10.2024

Ущерб по делу о некачественном питании для российской армии не возмещен

Топ-менеджеры АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК), обвиняемые в поставках некачественного питания для Минобороны, не возместили ущерб в размере 1,3 миллиарда РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T04:43

2024-10-31T04:43

2024-10-31T15:48

происшествия

россия

дмитрий булгаков

министерство обороны рф (минобороны рф)

питание

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Топ-менеджеры АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК), обвиняемые в поставках некачественного питания для Минобороны, не возместили ущерб в размере 1,3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Ущерб по делу остается все тем же — 1,3 миллиарда рублей. Он не возмещается и, на сегодняшний день, не меняется", — рассказал собеседник агентства. В конце апреля Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров ГПК Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов заведомо завышалась за счет расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям договора. Экспертиза посчитала сухпайки, фигурирующие в деле, запрещенными к использованию. Смирнова признала вину, раскаялась и заключила досудебное соглашение. В июле арестовали бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова. Он проработал заместителем с 2010 по сентябрь 2022 года и отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, Булгаков лоббировал интересы ГПК, используя служебное положение. Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Уголовное дело против Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам привлекли подконтрольную Булгакову фирму, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, установило следствие. Адвокат Булгакова Сергей Севрук рассказал РИА Новости, что его клиенту вменяется мошенничество на эту сумму, но денег он не получал, они находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания". Позже защитник сообщил, что Булгакова один раз допросили по делу о сухпайках, но не наделили каким-либо статусом в этом расследовании. Еще один фигурант дела — предприниматель Игорь Котельников, арестованный в начале июня, — чуть более чем через месяц умер в СИЗО из-за проблем с сердцем.

https://ria.ru/20240927/sukhpayki-1974970355.html

https://ria.ru/20240928/uscherb-1975203833.html

https://ria.ru/20241004/sukhpayki-1976292121.html

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происшествия, россия, дмитрий булгаков, министерство обороны рф (минобороны рф), питание