Рейтинг@Mail.ru
Ущерб по делу о некачественном питании для российской армии не возмещен - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:43 31.10.2024 (обновлено: 15:48 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/uscherb-1981034342.html
Ущерб по делу о некачественном питании для российской армии не возмещен
Ущерб по делу о некачественном питании для российской армии не возмещен - РИА Новости, 31.10.2024
Ущерб по делу о некачественном питании для российской армии не возмещен
Топ-менеджеры АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК), обвиняемые в поставках некачественного питания для Минобороны, не возместили ущерб в размере 1,3 миллиарда РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T04:43
2024-10-31T15:48
происшествия
россия
дмитрий булгаков
министерство обороны рф (минобороны рф)
питание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981076529_255:0:1280:577_1920x0_80_0_0_06947560598cdb508409f9510f39940c.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Топ-менеджеры АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК), обвиняемые в поставках некачественного питания для Минобороны, не возместили ущерб в размере 1,3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Ущерб по делу остается все тем же — 1,3 миллиарда рублей. Он не возмещается и, на сегодняшний день, не меняется", — рассказал собеседник агентства. В конце апреля Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров ГПК Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов заведомо завышалась за счет расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям договора. Экспертиза посчитала сухпайки, фигурирующие в деле, запрещенными к использованию. Смирнова признала вину, раскаялась и заключила досудебное соглашение. В июле арестовали бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова. Он проработал заместителем с 2010 по сентябрь 2022 года и отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, Булгаков лоббировал интересы ГПК, используя служебное положение. Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Уголовное дело против Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам привлекли подконтрольную Булгакову фирму, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, установило следствие. Адвокат Булгакова Сергей Севрук рассказал РИА Новости, что его клиенту вменяется мошенничество на эту сумму, но денег он не получал, они находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания". Позже защитник сообщил, что Булгакова один раз допросили по делу о сухпайках, но не наделили каким-либо статусом в этом расследовании. Еще один фигурант дела — предприниматель Игорь Котельников, арестованный в начале июня, — чуть более чем через месяц умер в СИЗО из-за проблем с сердцем.
https://ria.ru/20240927/sukhpayki-1974970355.html
https://ria.ru/20240928/uscherb-1975203833.html
https://ria.ru/20241004/sukhpayki-1976292121.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981076529_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_64adb63b6621b195801774783ba6a5f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, дмитрий булгаков, министерство обороны рф (минобороны рф), питание
Происшествия, Россия, Дмитрий Булгаков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Питание
Ущерб по делу о некачественном питании для российской армии не возмещен

Ущерб по делу о поставках некачественного питания Минобороны не возмещен

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАлександр Михайленко в суде
Александр Михайленко в суде - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Александр Михайленко в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Топ-менеджеры АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК), обвиняемые в поставках некачественного питания для Минобороны, не возместили ущерб в размере 1,3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Ущерб по делу остается все тем же — 1,3 миллиарда рублей. Он не возмещается и, на сегодняшний день, не меняется", — рассказал собеседник агентства.
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Эльвира Смирнова в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Фигурантка дела о некачественных сухпайках признала вину
27 сентября, 03:12
В конце апреля Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров ГПК Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов заведомо завышалась за счет расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям договора.
Экспертиза посчитала сухпайки, фигурирующие в деле, запрещенными к использованию. Смирнова признала вину, раскаялась и заключила досудебное соглашение.
В июле арестовали бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова. Он проработал заместителем с 2010 по сентябрь 2022 года и отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, Булгаков лоббировал интересы ГПК, используя служебное положение.
Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Следствие устанавливает точный ущерб по делу о некачественных сухпайках
28 сентября, 06:37
Уголовное дело против Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам привлекли подконтрольную Булгакову фирму, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, установило следствие.
Адвокат Булгакова Сергей Севрук рассказал РИА Новости, что его клиенту вменяется мошенничество на эту сумму, но денег он не получал, они находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания". Позже защитник сообщил, что Булгакова один раз допросили по делу о сухпайках, но не наделили каким-либо статусом в этом расследовании.
Еще один фигурант дела — предприниматель Игорь Котельников, арестованный в начале июня, — чуть более чем через месяц умер в СИЗО из-за проблем с сердцем.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Сын умершего фигуранта дела о сухпайках проходил по делу как свидетель
4 октября, 07:11
 
ПроисшествияРоссияДмитрий БулгаковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Питание
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала