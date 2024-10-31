https://ria.ru/20241031/upts-1981242245.html

Human Rights Watch предупредила о последствиях преследования УПЦ

Human Rights Watch предупредила о последствиях преследования УПЦ - РИА Новости, 31.10.2024

Human Rights Watch предупредила о последствиях преследования УПЦ

Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что принятый киевскими властями закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, слишком широк и... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T21:29

2024-10-31T21:29

2024-10-31T21:29

религия

human rights watch

русская православная церковь

венецианская комиссия

россия

украина

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что принятый киевскими властями закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, слишком широк и может иметь серьезные последствия в области прав украинцев, и призвала приостановить реализацию закона до международной экспертной оценки. "Новый закон Украины о запрете религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью, слишком широк и может иметь далеко идущие последствия для права украинцев на свободу вероисповедания", - говорится в заявлении организации. Human Rights Watch считает, что киевские власти должны приостановить реализацию закона и обратиться в Венецианскую комиссию, консультативный орган Совета Европы по конституционным вопросам, и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ с просьбой провести экспертный анализ закона, который станет основой для его пересмотра с учетом соблюдения прав человека. Верховная рада в конце августа приняла закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, который позволяет запретить УПЦ. Как уточнил депутат Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на её связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".

https://ria.ru/20241020/upts-1979028045.html

https://ria.ru/20241017/khram-1978459422.html

россия

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human rights watch, русская православная церковь, венецианская комиссия, россия, украина