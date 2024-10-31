https://ria.ru/20241031/ukraina-1981237740.html

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.10.2024

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четверг вечером в Киевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T20:48

2024-10-31T20:48

2024-10-31T20:48

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киевская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг вечером в Киевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Кировоградской области прозвучала в 20.13 мск, спустя пять минут тревога охватила Киевскую область. Ранее тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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