https://ria.ru/20241031/ukraina-1981228716.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.10.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четверг вечером в Черниговской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T19:42

2024-10-31T19:42

2024-10-31T19:42

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг вечером в Черниговской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Сумской области звучит более трех с половиной часов. В Харьковской области тревогу объявили в 17.50 мск. В 18.55 тревога распространилась на Полтавскую область. В Черниговской и Днепропетровской областях сигнал тревоги прозвучал в период с 18.28 по 19.33. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

сумская область

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харьковская область, вооруженные силы рф, сумская область, украина, в мире