https://ria.ru/20241031/ukraina-1981188247.html

На Украине 57 человек осудили за сообщения об облавах военкоматов

На Украине 57 человек осудили за сообщения об облавах военкоматов - РИА Новости, 31.10.2024

На Украине 57 человек осудили за сообщения об облавах военкоматов

Пятьдесят семь приговоров администраторам и участникам тематических пабликов вынесено на Украине с февраля 2022 года - граждане, о которых идет речь,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:59

2024-10-31T16:59

2024-10-31T16:59

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пятьдесят семь приговоров администраторам и участникам тематических пабликов вынесено на Украине с февраля 2022 года - граждане, о которых идет речь, предупреждали военнообязанных об облавах со стороны военкоматов, сообщает украинское издание "Следствие.Инфо". "Журналисты... выяснили, что с февраля 2022 года правоохранители вынесли приговоры 57 администраторам и участникам Telegram- или Viber-сообществ, где сообщали о том, куда пришли военные ТЦК (военкоматов - ред.). Стражи порядка считают, что таким образом обвиняемые помогали уклоняться от службы мужчинам мобилизационного возраста, которым могли вручить повестки", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте указанного СМИ. По его данным, семь обвиняемых получили приговоры в октябре этого года. Уточняется, что в тюрьму никто из них не попал, поскольку им дали испытательные сроки. Уточняется, что под суд попали администраторы тематических чатов или каналов, а один из осужденных предупреждал о локации сотрудников военкомата в личной переписке со знакомым. Еще два фигуранта попали под суд из-за того, что публиковали видео в соцсети, где в кадры попали блокпосты военных ТЦК. В качестве примера СМИ приводит шифр в сообщениях, которым участники чатов называли военных: "На вокзале две тучки стоят, останавливают", или "Тучка зависла возле парикмахерской". Фигурантов судят по уголовной статье "препятствование законной деятельности ВСУ", наказание по которой предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979284256.html

https://ria.ru/20241028/mobilizatsiya-1980529253.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины