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Слуцкий не исключил прямого столкновения НАТО с Россией на Украине - РИА Новости, 31.10.2024
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15:33 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/ukraina-1981166324.html
Слуцкий не исключил прямого столкновения НАТО с Россией на Украине
Слуцкий не исключил прямого столкновения НАТО с Россией на Украине - РИА Новости, 31.10.2024
Слуцкий не исключил прямого столкновения НАТО с Россией на Украине
Если Вашингтон готов пойти на открытое участие стран Запада в боевых действиях на территории Украины, то это неизбежно приведет к прямому столкновению НАТО с... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:33
2024-10-31T15:33
украина
россия
сша
леонид слуцкий (политик)
ллойд остин
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Если Вашингтон готов пойти на открытое участие стран Запада в боевых действиях на территории Украины, то это неизбежно приведет к прямому столкновению НАТО с Россией и, кроме того, может привести к третьей мировой войне, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Министр обороны США Ллойд Остин не исключил прямое вовлечение военных из третьих стран в конфликт на Украине на стороне Киева в ответ на возможное присутствие военных из КНДР в зоне СВО. "Вашингтон готов пойти на открытое участие западных стран и, видимо, не только их в боевых действиях на территории Украины? В таком случае это неизбежно приведет к прямому столкновению НАТО с Россией... не исключено - к третьей мировой войне", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что "нагнетание истерии" вокруг установления всеобъемлющего сотрудничества России и КНДР направлено исключительно на самооправдание Запада, который делает все для эскалации конфликта. "Натовские инструкторы давно и "вдохновенно" (по Остину) представляют на украинском антироссийском плацдарме ту самую "третью сторону". Но режим Зеленского ничто не спасет. Пядь за пядью российские войска освобождают от укрофашистов исконно русские земли. Все цели СВО будет достигнуты", - считает депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20241031/ssha-1981023714.html
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украина, россия, сша, леонид слуцкий (политик), ллойд остин, сергей лавров, нато, госдума рф, в мире
Украина, Россия, США, Леонид Слуцкий (политик), Ллойд Остин, Сергей Лавров, НАТО, Госдума РФ, В мире
Слуцкий не исключил прямого столкновения НАТО с Россией на Украине

Слуцкий: участие Запада в боевых действиях на Украине приведет к третьей мировой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Если Вашингтон готов пойти на открытое участие стран Запада в боевых действиях на территории Украины, то это неизбежно приведет к прямому столкновению НАТО с Россией и, кроме того, может привести к третьей мировой войне, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Министр обороны США Ллойд Остин не исключил прямое вовлечение военных из третьих стран в конфликт на Украине на стороне Киева в ответ на возможное присутствие военных из КНДР в зоне СВО.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Пентагон не исключил вовлечения третьих стран в конфликт на Украине
Вчера, 00:43
"Вашингтон готов пойти на открытое участие западных стран и, видимо, не только их в боевых действиях на территории Украины? В таком случае это неизбежно приведет к прямому столкновению НАТО с Россией... не исключено - к третьей мировой войне", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "нагнетание истерии" вокруг установления всеобъемлющего сотрудничества России и КНДР направлено исключительно на самооправдание Запада, который делает все для эскалации конфликта.
"Натовские инструкторы давно и "вдохновенно" (по Остину) представляют на украинском антироссийском плацдарме ту самую "третью сторону". Но режим Зеленского ничто не спасет. Пядь за пядью российские войска освобождают от укрофашистов исконно русские земли. Все цели СВО будет достигнуты", - считает депутат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Слуцкий прокомментировал выделение нового пакета помощи Украине
21 апреля, 09:44
 
УкраинаРоссияСШАЛеонид Слуцкий (политик)Ллойд ОстинСергей ЛавровНАТОГосдума РФВ мире
 
 
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