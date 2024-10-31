https://ria.ru/20241031/ukraina-1981159153.html

"Еще один населенный пункт": на Украине заявили о ЧП на фронте

"Еще один населенный пункт": на Украине заявили о ЧП на фронте - РИА Новости, 31.10.2024

"Еще один населенный пункт": на Украине заявили о ЧП на фронте

Украина ежедневно теряет населенные пункты, а киевская власть ничего с этим не может поделать, заявил офицер ВСУ и экс-генпрокурор страны Юрий Луценко в... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:59

2024-10-31T14:59

2024-10-31T21:37

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

киев

днр

харьковская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980882831_0:47:3172:1831_1920x0_80_0_0_0bf627a908efed40d5614ee51b59def0.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украина ежедневно теряет населенные пункты, а киевская власть ничего с этим не может поделать, заявил офицер ВСУ и экс-генпрокурор страны Юрий Луценко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе."Все мы живем под давлением ежедневных сообщений о том, что россияне заняли еще один, еще один и еще один населенный пункт. Все мы видим, что власть на это не реагирует никак", — отметил он.По словам офицера, украинский эфир забивают чем угодно, только не информацией о реальном положении дел."Ситуация уже перерастает из критической в то, что генерал Марченко назвал развалом фронта", — заключил он.Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.Сегодня Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. Во вторник стало известно об освобождении населенных пунктов Горняк, Катериновка, Доброволье и Селидово в ДНР.

https://ria.ru/20241031/ssha-1981207079.html

https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981170051.html

украина

россия

киев

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, украина, россия, киев, днр, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, верховная рада украины