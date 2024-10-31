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"Еще один населенный пункт": на Украине заявили о ЧП на фронте
"Еще один населенный пункт": на Украине заявили о ЧП на фронте - РИА Новости, 31.10.2024
"Еще один населенный пункт": на Украине заявили о ЧП на фронте
Украина ежедневно теряет населенные пункты, а киевская власть ничего с этим не может поделать, заявил офицер ВСУ и экс-генпрокурор страны Юрий Луценко в... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:59
2024-10-31T14:59
2024-10-31T21:37
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украина ежедневно теряет населенные пункты, а киевская власть ничего с этим не может поделать, заявил офицер ВСУ и экс-генпрокурор страны Юрий Луценко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе."Все мы живем под давлением ежедневных сообщений о том, что россияне заняли еще один, еще один и еще один населенный пункт. Все мы видим, что власть на это не реагирует никак", — отметил он.По словам офицера, украинский эфир забивают чем угодно, только не информацией о реальном положении дел."Ситуация уже перерастает из критической в то, что генерал Марченко назвал развалом фронта", — заключил он.Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.Сегодня Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. Во вторник стало известно об освобождении населенных пунктов Горняк, Катериновка, Доброволье и Селидово в ДНР.
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"Еще один населенный пункт": на Украине заявили о ЧП на фронте
Офицер ВСУ заявил о развале фронта и ежедневных потерях территории