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"Еще один населенный пункт": на Украине заявили о ЧП на фронте - РИА Новости, 31.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 31.10.2024 (обновлено: 21:37 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/ukraina-1981159153.html
"Еще один населенный пункт": на Украине заявили о ЧП на фронте
"Еще один населенный пункт": на Украине заявили о ЧП на фронте - РИА Новости, 31.10.2024
"Еще один населенный пункт": на Украине заявили о ЧП на фронте
Украина ежедневно теряет населенные пункты, а киевская власть ничего с этим не может поделать, заявил офицер ВСУ и экс-генпрокурор страны Юрий Луценко в... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:59
2024-10-31T21:37
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
киев
днр
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украина ежедневно теряет населенные пункты, а киевская власть ничего с этим не может поделать, заявил офицер ВСУ и экс-генпрокурор страны Юрий Луценко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе."Все мы живем под давлением ежедневных сообщений о том, что россияне заняли еще один, еще один и еще один населенный пункт. Все мы видим, что власть на это не реагирует никак", — отметил он.По словам офицера, украинский эфир забивают чем угодно, только не информацией о реальном положении дел."Ситуация уже перерастает из критической в то, что генерал Марченко назвал развалом фронта", — заключил он.Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.Сегодня Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. Во вторник стало известно об освобождении населенных пунктов Горняк, Катериновка, Доброволье и Селидово в ДНР.
https://ria.ru/20241031/ssha-1981207079.html
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безопасность, украина, россия, киев, днр, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Киев, ДНР, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Верховная Рада Украины
"Еще один населенный пункт": на Украине заявили о ЧП на фронте

Офицер ВСУ заявил о развале фронта и ежедневных потерях территории

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украина ежедневно теряет населенные пункты, а киевская власть ничего с этим не может поделать, заявил офицер ВСУ и экс-генпрокурор страны Юрий Луценко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе.
"Все мы живем под давлением ежедневных сообщений о том, что россияне заняли еще один, еще один и еще один населенный пункт. Все мы видим, что власть на это не реагирует никак", — отметил он.
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В США удивились происходящему в зоне СВО
Вчера, 18:05
По словам офицера, украинский эфир забивают чем угодно, только не информацией о реальном положении дел.
«
"Ситуация уже перерастает из критической в то, что генерал Марченко назвал развалом фронта", — заключил он.
Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.
Сегодня Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. Во вторник стало известно об освобождении населенных пунктов Горняк, Катериновка, Доброволье и Селидово в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияКиевДНРХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВерховная Рада Украины
 
 
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