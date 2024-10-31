Лавров прокомментировал возможность ничьей на Украине
Лавров оценил возможность ничьей в конфликте на Украине
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 2-й Минской международной конференции по евразийской безопасности
© Sputnik / Виктор Толочко
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 2-й Минской международной конференции по евразийской безопасности
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МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Перспектива договориться решить конфликт на Украине вничью не передает необходимость надежно обеспечить интересы каждой стороны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада "наконец поняли, что надо договариваться на Украине" и допустили возможность "ничьей".
"Гадать бессмысленно. Вничью — это такое понятие, которое можно применить к самым разным ситуациям, в том числе и к стамбульской договоренности. Вничью, мне кажется, немножко не передает необходимость надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
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