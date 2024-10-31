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Лавров прокомментировал возможность ничьей на Украине - РИА Новости, 31.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:27 31.10.2024 (обновлено: 17:07 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/ukraina-1981150892.html
Лавров прокомментировал возможность ничьей на Украине
Лавров прокомментировал возможность ничьей на Украине - РИА Новости, 31.10.2024
Лавров прокомментировал возможность ничьей на Украине
Перспектива договориться решить конфликт на Украине вничью не передает необходимость надежно обеспечить интересы каждой стороны, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:27
2024-10-31T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
белоруссия
сергей лавров
александр лукашенко
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МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Перспектива договориться решить конфликт на Украине вничью не передает необходимость надежно обеспечить интересы каждой стороны, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада "наконец поняли, что надо договариваться на Украине" и допустили возможность "ничьей". "Гадать бессмысленно. Вничью — это такое понятие, которое можно применить к самым разным ситуациям, в том числе и к стамбульской договоренности. Вничью, мне кажется, немножко не передает необходимость надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20241031/ukraina-1980997500.html
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в мире, украина, россия, белоруссия, сергей лавров, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Белоруссия, Сергей Лавров, Александр Лукашенко
Лавров прокомментировал возможность ничьей на Украине

Лавров оценил возможность ничьей в конфликте на Украине

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 2-й Минской международной конференции по евразийской безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 2-й Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 2-й Минской международной конференции по евразийской безопасности
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МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Перспектива договориться решить конфликт на Украине вничью не передает необходимость надежно обеспечить интересы каждой стороны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада "наконец поняли, что надо договариваться на Украине" и допустили возможность "ничьей".
"Гадать бессмысленно. Вничью — это такое понятие, которое можно применить к самым разным ситуациям, в том числе и к стамбульской договоренности. Вничью, мне кажется, немножко не передает необходимость надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияБелоруссияСергей ЛавровАлександр Лукашенко
 
 
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