https://ria.ru/20241031/ukraina-1981150892.html

Лавров прокомментировал возможность ничьей на Украине

Лавров прокомментировал возможность ничьей на Украине - РИА Новости, 31.10.2024

Лавров прокомментировал возможность ничьей на Украине

Перспектива договориться решить конфликт на Украине вничью не передает необходимость надежно обеспечить интересы каждой стороны, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:27

2024-10-31T14:27

2024-10-31T17:07

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МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Перспектива договориться решить конфликт на Украине вничью не передает необходимость надежно обеспечить интересы каждой стороны, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада "наконец поняли, что надо договариваться на Украине" и допустили возможность "ничьей". "Гадать бессмысленно. Вничью — это такое понятие, которое можно применить к самым разным ситуациям, в том числе и к стамбульской договоренности. Вничью, мне кажется, немножко не передает необходимость надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20241031/ukraina-1980997500.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, белоруссия, сергей лавров, александр лукашенко