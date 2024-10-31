Лукашенко объяснил, что нужно делать вместо разработки "планов победы"
Лукашенко: прежде чем выдвигать "планы победы", надо сесть за стол переговоров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прежде чем Киеву выдвигать "план победы", надо сесть за стол переговоров без предварительных условий.
"Опасность (эскалации украинского конфликта – ред.) велика. Сегодня, прежде чем выдвигать с одной и другой стороны какие-то концепции, "планы победы" (Зеленского – ред.), еще чего-то… Все это возможно, даже глупости. Но прежде надо сесть за стол переговоров. Без предварительных условий", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на конференции по евразийской безопасности.
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Владимир Зеленский представил свой "план победы" в середине октября, заявив, что его реализация позволит завершить конфликт на Украине не позднее 2025 года. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения, среди которых приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары по российской территории и развертывание в Украине "комплексного пакета неядерного сдерживания".
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План Зеленского подвергся критике со стороны ЕС и НАТО за подробное изложение обязательств западных союзников Украины, но отсутствие встречных обязательств со стороны Киева.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.