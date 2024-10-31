https://ria.ru/20241031/ukraina-1981088524.html

На Украине есть люди, которые хотят закончить конфликт, заявил Лукашенко

На Украине есть люди, которые хотят закончить конфликт, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.10.2024

На Украине есть люди, которые хотят закончить конфликт, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине остались разумные люди, прежде всего военные, которые хотят закончить конфликт. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:30

2024-10-31T11:30

2024-10-31T12:11

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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине остались разумные люди, прежде всего военные, которые хотят закончить конфликт."Не мы сегодня не хотим мира. Все упирается в одного человека (Зеленского – ред.)… Там амбиции, там человек не понимает, что война долго уже идет на его территории, гибнут его люди… Думаю, в России и Украине еще остались разумные люди, на Украине это, прежде всего военные, - которые хотят закончить эту бойню", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на конференции по евразийской безопасности.

https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980239793.html

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в мире, украина, александр лукашенко, белоруссия, россия