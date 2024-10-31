https://ria.ru/20241031/ukraina-1980997500.html

Украину ждет судьба Грузии и Молдавии

Украину ждет судьба Грузии и Молдавии - РИА Новости, 31.10.2024

Украину ждет судьба Грузии и Молдавии

У Зеленского новый повод для недовольства Западом и упреков в недальновидности — там никак не могут перестать думать о российских красных линиях не только... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T08:00

2024-10-31T08:00

2024-10-31T08:06

аналитика

россия

грузия

украина

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У Зеленского новый повод для недовольства Западом и упреков в недальновидности — там никак не могут перестать думать о российских красных линиях не только применительно к Украине:"Надо признать, что на сегодня в Грузии Россия победила. Сначала они забрали часть Грузии, потом изменили политику, сменили правительство — и теперь там пророссийское правительство, пророссийские позиции. Никаких санкций против Путина, много русских в Грузии. Их выбор — дружба с Россией, их выбор — не идти в ЕС. Они изменили позицию. Россия сегодня победила. Они забрали свободу Грузии. Это в отношении Грузии".На случай, если Западу мало одной Грузии, Зеленский предупреждает о Молдавии как следующем приобретении России: "Увидите, Россия идет тем же путем. Они хотят сделать то же самое и сделают это, если Запад не остановит свои разговоры о красных линиях. Если они этого не прекратят и будут продолжать эту риторику, то потеряют Молдавию за год-два".То есть теперь Киев пугает Запад не только русскими танками в Варшаве и Бухаресте, но и потерей уже почти бывших в кармане Грузии и Молдавии. Грузию Россия уже забрала, а Молдавию скоро съест и не подавится. Так что Западу стоит хорошенько подумать о своих перспективах и сильнее помогать Украине, которая еще держится и не собирается становиться частью России:"В этом и есть разница между нами и Грузией: мы значительно больше. У нас больше населения, больше мужчин, которые не хотели быть русскими. Вот и все".Картина мира Зеленского не поддается логическому анализу, потому что противоречит реальности. Получается, что грузины хотели быть русскими, а украинцы и украинские русские не хотели и поэтому Грузия решила дружить с Россией, а Украина вынуждена воевать с ней? Но грузины до сих пор не могут простить России потерю Абхазии и Южной Осетии, считая, что Россия отобрала у них эти регионы. Хотя на самом деле Грузия потеряла их после распада СССР (в инициировании которого приняла активное участие), когда национальные автономии Грузии не захотели вместе с ней покидать Союз. В 2008 году Грузия попыталась взять реванш хотя бы в давно неконтролируемой ею Южной Осетии — и получила военный ответ России. С тех пор между нашими странами нет дипломатических отношений, а Грузия мечтает о вступлении в ЕС и НАТО. То есть какая уж тут дружба — курс на Запад и "Россия — оккупант".Но при всех претензиях к России и мечте о единстве с Западом Грузия не хочет становиться полем боя между Россией и Западом — она хочет уйти в Европу тихо, без дерганья за усы сибирского медведя, более того, рассчитывая еще и на возвращение Абхазии и Южной Осетии. Поэтому Тбилиси не присоединился к санкциям против России и вообще ведет себя с Москвой более чем аккуратно — и прошедшие на днях парламентские выборы подтвердили поддержку такого курса как минимум половиной населения республики. "Грузинская мечта" миллиардера Иванишвили сохранила власть, хотя оппозиция и Евросоюз обвиняют ее в фальсификациях, а уходящая и оппозиционная "мечтателям" президент Зурабишвили обвиняет Россию во вмешательстве в выборы. Однако шансов на цветную революцию очень мало — при всем недовольстве властью в больших городах (а "Мечта" проиграла там выборы) сносить Иванишвили грузины не готовы. Не только потому, что оппозиция расколота, но и потому, что очень многие на самом деле понимают справедливость главного лозунга Иванишвили: хочешь мира — голосуй за "Мечту", хочешь войны — голосуй за оппозицию.Конечно, лозунг спекулятивный — даже взяв власть, оппозиция не только не открыла бы "второй фронт" против России (о чем мечтают в Киеве), но даже и не сильно изменила бы политику в отношении нашей страны. Да, Иванишвили сыграл на страхе, но для этого страха есть основания.Грузины не только видят, что происходит на Украине, — они помнят, что творилось в их собственной стране в начале 90-х, когда в Тбилиси, по сути, шла гражданская война, в которой в борьбе за власть сцепились различные части элиты. Сейчас в Грузии есть какая-никакая вертикаль власти, а если победит оппозиция, тут же начнутся разборки между ее частями. Оппозиция не едина, но самую громкую и активную ее часть составляют сторонники бывшего президента Саакашвили. И если они придут к власти (пусть и в составе коалиционного правительства), то где гарантии, что их лидеры (или даже сам Саакашвили, которого они освободят из тюрьмы) не ввяжутся в какую-нибудь антироссийскую авантюру? Пошел же Саакашвили в августе 2008-го на совершенно безумное нападение на Южную Осетию, в ходе которого погибли находившиеся там российские миротворцы? И получил в ответ российский бросок на Тбилиси, который мог бы закончиться ликвидацией независимости Грузии, если бы у России были такие намерения.Так что снова экспериментировать с поклонниками Саакашвили грузины не хотят, тем более что если в 2008 году к авантюре очень мягко подталкивали лишь некоторые силы на Западе, то сейчас, на фоне украинского пожара, желающих разыграть грузинскую карту против России на Западе может оказаться куда больше. Поэтому совершенно логично, что Грузия предпочитает переждать бурное время в максимально нейтральной позиции, которую, впрочем, на Западе и в Киеве тут же объявляют пророссийской.Нет, Россия не победила в Грузии и не подчинила ее себе — в Грузии победили национальные интересы и трезвый расчет. Помогло, конечно, и общее ослабление ЕС и Запада в целом — в Штатах и Европе хотели бы смены власти в Тбилиси, но не делали большой ставки на цветную революцию. Помогали оппозиции и поддерживали ее, но с расчетом на то, что если у нее получится свергнуть Иванишвили, то и замечательно, а не получится — придется иметь дело с нынешней властью. Заявлять о нелегитимности грузинских правителей, то есть рвать связи с Тбилиси, не в интересах Запада, ведь "Грузинская мечта" не отказывается от пути в ЕС. Толкать Грузию в объятия России на Западе не заинтересованы, поэтому будут ворчать, но сотрудничать с Иванишвили.Ни Европа (единая или нет), ни тем более США никогда не будут ни гарантом независимости, ни союзником Грузии — это простая геополитическая истина. И ее понимание придет к большинству грузинского народа.Все сказанное, кстати, во многом касается и Украины — точнее того, что останется от нее после войны. Только в еще большей степени: у независимого украинского государства (которому суждено еще какое-то время жить отдельной от России жизнью) вообще не может быть никакого выбора, кроме дружбы и альянса с Россией. Потому что Грузия не является частью русского мира, а Украина — это не просто часть, а место его рождения. И если у Грузии есть теоретический вариант жить вне союза с Россией — в качестве провинции Турции, то у Украины просто нет и не может быть пути отдельно от России. "Дорога в Европу" для нее никогда в реальности не существовала — это был просто способ развести, расколоть, стравить две части русского мира, а скоро будет закрыта и официально (по причине нежелания Европы продолжать бесперспективный конфликт с Россией). Придет время возвращаться домой.Так что Зеленский в чем-то прав, пусть и чуть опережая время: Россия в конечном итоге победит и в Грузии, и в Молдавии. И на Украине в целом. По-разному — и очень разной ценой.

https://ria.ru/20241030/mid-1980924195.html

https://ria.ru/20241029/gruziya-1980684084.html

https://ria.ru/20241029/peskov-1980669506.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1979001115.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

аналитика, россия, грузия, украина