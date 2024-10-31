https://ria.ru/20241031/udar-1981071894.html

ВС России нанесли мощный удар по мосту в Одесской области, заявили в ВСУ

ВС России нанесли мощный удар по мосту в Одесской области, заявили в ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024

ВС России нанесли мощный удар по мосту в Одесской области, заявили в ВСУ

Российские войска нанесли массированный ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области, заявили в украинских ВВС. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T10:22

2024-10-31T10:22

2024-10-31T17:54

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли массированный ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области, заявили в украинских ВВС."Выпущено две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря", — говорится в сообщении. В ВВС утверждают, что две авиационные ракеты удалось перехватить.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, одесская область, россия, украина, вооруженные силы украины