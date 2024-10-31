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ВС России нанесли мощный удар по мосту в Одесской области, заявили в ВСУ
ВС России нанесли мощный удар по мосту в Одесской области, заявили в ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024
ВС России нанесли мощный удар по мосту в Одесской области, заявили в ВСУ
Российские войска нанесли массированный ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области, заявили в украинских ВВС. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:22
2024-10-31T10:22
2024-10-31T17:54
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли массированный ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области, заявили в украинских ВВС."Выпущено две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря", — говорится в сообщении. В ВВС утверждают, что две авиационные ракеты удалось перехватить.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, одесская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли мощный удар по мосту в Одесской области, заявили в ВСУ
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по мосту в одесском Затоке