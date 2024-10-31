https://ria.ru/20241031/tyulpan-1981035504.html

Российские военные разгромили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

Российские военные разгромили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 31.10.2024

Российские военные разгромили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

Расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" Южной группировки российских войск уничтожил пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов на Часовоярском... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T05:11

2024-10-31T05:11

2024-10-31T10:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" Южной группировки российских войск уничтожил пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов на Часовоярском направлении, сообщили в Минобороны. "Расчет миномета "Тюльпан" выдвинулся на позицию после получения данных от разведки: в полуразрушенных строениях на окраине населенного пункта были обнаружены пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов", — рассказали в военном ведомстве.С наведением миномета на цели помог расчет беспилотника, он же проконтролировал их поражение, добавили в Минобороны. После выполнения задачи боевая машина сразу же сменила позицию, чтобы уйти от возможного ответного удара. Российские артиллерийские подразделения, вооруженные тяжелыми самоходными минометами 2С4 "Тюльпан", с первых дней принимают участие в СВО. За счет тактико-технических характеристик такие системы способны поражать наиболее сложные цели и важные объекты. Они применяют минометные мины массой от 130 до 230 килограммов, которые пробивают бетонные перекрытия толщиной до трех метров.

https://ria.ru/20241030/ukraina-1980998550.html

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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, миномет, днр, министерство обороны рф (минобороны рф)