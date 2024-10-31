Российские военные разгромили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
Минобороны: миномет "Тюльпан" уничтожил пункт дислокации ВСУ и склад боеприпасов
© Минобороны РоссииРасчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" Южной группировки российских войск уничтожил пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов на Часовоярском направлении
Расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" Южной группировки российских войск уничтожил пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов на Часовоярском направлении
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" Южной группировки российских войск уничтожил пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов на Часовоярском направлении, сообщили в Минобороны.
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"Расчет миномета "Тюльпан" выдвинулся на позицию после получения данных от разведки: в полуразрушенных строениях на окраине населенного пункта были обнаружены пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов", — рассказали в военном ведомстве.
С наведением миномета на цели помог расчет беспилотника, он же проконтролировал их поражение, добавили в Минобороны. После выполнения задачи боевая машина сразу же сменила позицию, чтобы уйти от возможного ответного удара.
Российские артиллерийские подразделения, вооруженные тяжелыми самоходными минометами 2С4 "Тюльпан", с первых дней принимают участие в СВО. За счет тактико-технических характеристик такие системы способны поражать наиболее сложные цели и важные объекты. Они применяют минометные мины массой от 130 до 230 килограммов, которые пробивают бетонные перекрытия толщиной до трех метров.
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