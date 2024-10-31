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Российские военные разгромили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 31.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 31.10.2024 (обновлено: 10:00 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/tyulpan-1981035504.html
Российские военные разгромили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
Российские военные разгромили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 31.10.2024
Российские военные разгромили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
Расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" Южной группировки российских войск уничтожил пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов на Часовоярском... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T05:11
2024-10-31T10:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
миномет
днр
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" Южной группировки российских войск уничтожил пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов на Часовоярском направлении, сообщили в Минобороны. "Расчет миномета "Тюльпан" выдвинулся на позицию после получения данных от разведки: в полуразрушенных строениях на окраине населенного пункта были обнаружены пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов", — рассказали в военном ведомстве.С наведением миномета на цели помог расчет беспилотника, он же проконтролировал их поражение, добавили в Минобороны. После выполнения задачи боевая машина сразу же сменила позицию, чтобы уйти от возможного ответного удара. Российские артиллерийские подразделения, вооруженные тяжелыми самоходными минометами 2С4 "Тюльпан", с первых дней принимают участие в СВО. За счет тактико-технических характеристик такие системы способны поражать наиболее сложные цели и важные объекты. Они применяют минометные мины массой от 130 до 230 килограммов, которые пробивают бетонные перекрытия толщиной до трех метров.
https://ria.ru/20241030/ukraina-1980998550.html
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, миномет, днр, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, миномет, ДНР, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные разгромили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

Минобороны: миномет "Тюльпан" уничтожил пункт дислокации ВСУ и склад боеприпасов

© Минобороны РоссииРасчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" Южной группировки российских войск уничтожил пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов на Часовоярском направлении
Расчет самоходного миномета 2С4 Тюльпан Южной группировки российских войск уничтожил пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов на Часовоярском направлении - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Минобороны России
Расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" Южной группировки российских войск уничтожил пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов на Часовоярском направлении
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" Южной группировки российских войск уничтожил пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов на Часовоярском направлении, сообщили в Минобороны.
«
"Расчет миномета "Тюльпан" выдвинулся на позицию после получения данных от разведки: в полуразрушенных строениях на окраине населенного пункта были обнаружены пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов", — рассказали в военном ведомстве.
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С наведением миномета на цели помог расчет беспилотника, он же проконтролировал их поражение, добавили в Минобороны. После выполнения задачи боевая машина сразу же сменила позицию, чтобы уйти от возможного ответного удара.
Российские артиллерийские подразделения, вооруженные тяжелыми самоходными минометами 2С4 "Тюльпан", с первых дней принимают участие в СВО. За счет тактико-технических характеристик такие системы способны поражать наиболее сложные цели и важные объекты. Они применяют минометные мины массой от 130 до 230 килограммов, которые пробивают бетонные перекрытия толщиной до трех метров.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныминометДНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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