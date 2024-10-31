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Набиуллина рассказала о перспективе возврата замороженных активов
Набиуллина рассказала о перспективе возврата замороженных активов - РИА Новости, 31.10.2024
Набиуллина рассказала о перспективе возврата замороженных активов
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме прокомментировала перспективу возврата замороженных золотовалютных резервов РФ: эта работа ведется, РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:41
2024-10-31T11:41
2024-10-31T12:06
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме прокомментировала перспективу возврата замороженных золотовалютных резервов РФ: эта работа ведется, но раскрытие деталей такой работы в публичном поле невозможно, так как будет иметь крайне негативные последствия."Я, к сожалению, вынуждена буду ответить ровно так, как я раньше отвечала. Работа ведется, но считаю, раскрытие деталей этой работы будет иметь крайне негативные последствия. Раскрытие в публичном поле этой работы невозможно", - ответила Набиуллина на вопрос депутатов, почему ЦБ не подает в суд, была ли проведена конкретная работа по возврату денег, и есть какие-то перспективы вернуть эти запасы.Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на прошлой неделе назвал решение стран "Большой семерки" (G7) предоставить заем Украине с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ прецедентом и заявил, что этот шаг изменит мировоззрение всех стран о том, что такое золотовалютные резервы.
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экономика, россия, украина, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), g7
Экономика, Россия, Украина, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), G7
Набиуллина рассказала о перспективе возврата замороженных активов
Набиуллина: работа по возврату замороженных резервов РФ ведется