https://ria.ru/20241031/tsb-1981065357.html

ЦБ заявил, что не будет "делать скидок" при достижении цели по инфляции

ЦБ заявил, что не будет "делать скидок" при достижении цели по инфляции - РИА Новости, 31.10.2024

ЦБ заявил, что не будет "делать скидок" при достижении цели по инфляции

Банк России не собирается "делать никаких скидок", работая над достижением цели по инфляции в 4%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T10:00

2024-10-31T10:00

2024-10-31T10:26

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Банк России не собирается "делать никаких скидок", работая над достижением цели по инфляции в 4%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании думских комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам и комитета по экономической политике."Высокая инфляция может быть выгодна только тому бизнесу, чьи товары люди вынужденно будут покупать независимо от роста цен. Этот бизнес сохранит маржу, но за это платят граждане, и для всех остальных предприятий инфляция - это огромный фактор неопределенности будущего финансового результата. При высокой инфляции рост экономики не может быть устойчивым, за бурным ростом последует спад и суммарный рост если и будет незначительным, вряд ли он кого-то устроит, об этом говорят примеры многих стран и примеры нашего прошлого", - сказала глава регулятора."Я подчеркну, что высокая инфляция означает и непредсказуемую инфляцию, потому что это опасная иллюзия - считать, что повышенную инфляцию можно надежно удерживать в каком-то коридоре. Поэтому мы здесь не собираемся делать никаких скидок по достижению нашей цели в 4%. На наш взгляд - это максимум того, что можно считать ценовой стабильностью", - подчеркнула Набиуллина.

https://ria.ru/20241031/nabiullina-1981072388.html

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)