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ЦБ заявил, что не будет "делать скидок" при достижении цели по инфляции - РИА Новости, 31.10.2024
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10:00 31.10.2024 (обновлено: 10:26 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/tsb-1981065357.html
ЦБ заявил, что не будет "делать скидок" при достижении цели по инфляции
ЦБ заявил, что не будет "делать скидок" при достижении цели по инфляции - РИА Новости, 31.10.2024
ЦБ заявил, что не будет "делать скидок" при достижении цели по инфляции
Банк России не собирается "делать никаких скидок", работая над достижением цели по инфляции в 4%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:00
2024-10-31T10:26
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Банк России не собирается "делать никаких скидок", работая над достижением цели по инфляции в 4%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании думских комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам и комитета по экономической политике."Высокая инфляция может быть выгодна только тому бизнесу, чьи товары люди вынужденно будут покупать независимо от роста цен. Этот бизнес сохранит маржу, но за это платят граждане, и для всех остальных предприятий инфляция - это огромный фактор неопределенности будущего финансового результата. При высокой инфляции рост экономики не может быть устойчивым, за бурным ростом последует спад и суммарный рост если и будет незначительным, вряд ли он кого-то устроит, об этом говорят примеры многих стран и примеры нашего прошлого", - сказала глава регулятора."Я подчеркну, что высокая инфляция означает и непредсказуемую инфляцию, потому что это опасная иллюзия - считать, что повышенную инфляцию можно надежно удерживать в каком-то коридоре. Поэтому мы здесь не собираемся делать никаких скидок по достижению нашей цели в 4%. На наш взгляд - это максимум того, что можно считать ценовой стабильностью", - подчеркнула Набиуллина.
https://ria.ru/20241031/nabiullina-1981072388.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ заявил, что не будет "делать скидок" при достижении цели по инфляции

Набиуллина: ЦБ не будет "делать скидок" при достижении цели по инфляции в 4%

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦентральный банк Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Центральный банк Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Банк России не собирается "делать никаких скидок", работая над достижением цели по инфляции в 4%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании думских комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам и комитета по экономической политике.
"Высокая инфляция может быть выгодна только тому бизнесу, чьи товары люди вынужденно будут покупать независимо от роста цен. Этот бизнес сохранит маржу, но за это платят граждане, и для всех остальных предприятий инфляция - это огромный фактор неопределенности будущего финансового результата. При высокой инфляции рост экономики не может быть устойчивым, за бурным ростом последует спад и суммарный рост если и будет незначительным, вряд ли он кого-то устроит, об этом говорят примеры многих стран и примеры нашего прошлого", - сказала глава регулятора.
"Я подчеркну, что высокая инфляция означает и непредсказуемую инфляцию, потому что это опасная иллюзия - считать, что повышенную инфляцию можно надежно удерживать в каком-то коридоре. Поэтому мы здесь не собираемся делать никаких скидок по достижению нашей цели в 4%. На наш взгляд - это максимум того, что можно считать ценовой стабильностью", - подчеркнула Набиуллина.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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